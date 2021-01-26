荔枝椿象卵片收購每片5元 今年擴大至8縣市辦理

為加強防治荔枝椿象，防檢局表示，今年將擴大辦理收購荔枝椿象卵片，原本僅高雄、台中、彰化、嘉義參與，今年納入台南、南投、屏東，共8個地方政府辦理卵片收購，每片5元，鼓勵民眾共同防治。

荔枝椿象成蟲於冬季低溫時，多會躲藏於植株葉背不易發現，直到氣溫回暖越冬成蟲才會出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，是採取化學防治最關鍵的時機，農民可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥進行防治，施藥時並須依標示注意個人防護，確保施藥安全。另為協助農民落實荔枝椿象防治，防檢局今年持續提供每公頃2000元的藥劑經費補助。

防檢局表示，收購荔枝椿象卵片為農民及一般民眾都可參與的防治工作，109年收購荔枝椿象卵片達89.4萬片，預估可使110年減少約9億隻荔枝椿象族群數量，今年將擴大辦理收購卵片的縣市區域，除原先的高雄市、台中市、彰化縣、嘉義縣及嘉義市外，今年再增加台南市、南投縣與屏東縣3個地方政府，共8個地方政府辦理卵片收購作業，價格為每卵片5元，期盼藉由民眾踴躍參與，提升整體防治成效。

防檢局說明，今年為及早防範荔枝椿象危害，已成立全國荔枝椿象區域整合防治計畫，推動整合防治措施，防治面積預計為6600公頃，近期已會同專家與地方政府赴高雄與屏東勘查，按照氣候條件、荔枝與龍眼作物生長期及荔枝椿象雌蟲發育情形，訂定今年高屏產區化學藥劑共同防治期，其中荔枝防治期為1月20日至2月19日，龍眼防治期為2月1日至3月2日，呼籲農民掌握時機加強防範。

防檢局說，後續將赴嘉南、中彰投雲與苗栗等其他產區會勘，訂定最適宜的共同防治期，初步預估分別為嘉南2月中旬、中彰投雲2月下旬及苗栗3月上旬開始。將依會勘結果通知各分區地方政府輔導農民依期程同步施藥，並通知相關部會配合非農業場域的防治作業。

農民與民眾在防治上如有進一步問題，可就近洽詢農委會所屬各試驗改良場所，或撥打植物防疫諮詢專線0800-069880，由專業植物保護人員服務。