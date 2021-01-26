好天氣剩今天！明天水氣增 吳德榮：周四愈晚愈冷

氣象局表示，白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨；晚起至明（２７）日東北季風稍增強，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨各地晴朗，西部沿海有低雲或霧生成，花東沿海亦有零散低雲；花東山區零星少量飄雨。

吳德榮說，今晨「輻射冷卻」作用強，平地最低氣溫出現在桃、竹、苗一帶，截至6時已降至10度左右(桃園大溪區10.0度、新竹寶山鄉9.7度、苗栗頭屋鄉10.0度)；而其他各地區平地最低氣溫也僅在11度左右〔中部(南投中寮鄉)10.9度、南部(台南佳里區)11.1度、東部(花蓮壽豐鄉)11.1度)〕。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地大多晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率；白天在陽光下舒適，夜間有「輻射冷卻」早晚冷，日夜溫差大，應注意衣著調整。

白天起氣溫：北部12至24度，中部13至27度，南部13至29度，東部13至25度。明(27)日迎風面水氣略增，北台灣高溫稍降、低溫略升；北海岸、大台北東側近山區及宜花有局部短暫雨的機率，北部雲量增多，中南部仍為晴時多雲。

吳德榮表示，周四(28日)強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨。周五(29日)至周六(30日)晨，強冷空氣籠罩，天氣很寒冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，要注意保暖！大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有仍局部短暫雨的機率。周六白天起至下周一(1日)，乾冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，為白天晴朗舒適、早晚氣溫仍很低，日夜溫差大的天氣。