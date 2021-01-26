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疫情持續發燒心情悶 海生館彩色廊道好療癒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝

屏東海生館繼10多公尺高的「海藻森林」被選為全台十大網美景點後，今年推出的「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛、波光粼粼的「色水廊道」，民眾了解多姿多彩海洋生物背後的意義外，並拍出如夢似幻的美照，在國內外疫情持續發燒之際，具療癒「悶」心情的效果。

海生館經營團隊海景公司企業劃部主任毛智瑋說，遊客對於海洋生物象，總是帶著繽紛色彩的印象，卻少有機會仔細觀察，今年首場展示活動特別企畫「海洋本色」，集結7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造全新打卡點「色水廊道」。

他說，7種海洋代表色包含俗稱火焰貝的「電光紅」粗面弧蛤，身著「麒麟綠」的變色連鰭䲗、雄性專屬粉色系的「紳士粉」側帶擬花鮨、瞬息萬變體色「百變灰」的呆萌烏賊寶寶，知名電影明星小丑魚尼莫也沒缺席，牠代表仿若皇室禁衛軍般保護唯一女王的「皇家橘」。

他說，為讓民眾體驗海洋世界的繽紛色彩，海生館打造長34公尺的「色水廊道」，在波光粼粼的大面海洋彩色牆映照下，遊客可循著層層色階，循序了解海洋生物多姿多彩背後的不同意義，同時也尋找自己的專屬代表色，在廊道拍出夢幻美照。

館方還規畫「海洋彩繪牆」，大小朋友可拿起現場準備的SKB水洗彩色筆，恣意揮灑每個想像，畫上每一道專屬的海洋本色，每周末及連假舉辦「形色海洋猜謎魚」，以趣味猜謎方式認識海洋生物的不同型態，同時還有集點活動、海洋卡辦卡優惠等，讓遊客將海洋本色直接帶回家。

屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝
屏東海生館今年推出「海洋本色」主題活動，選出7種不同色系的海洋生物，依照不同生物特性創造7種海洋代表色，打造夢幻繽紛的「色水廊道」。記者潘欣中／翻攝

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