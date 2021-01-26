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春節返鄉、出遊 搭大眾運輸工具有優惠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
春節連假期間2月9日到16日出遊、返鄉，公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，有多項大眾運輸優惠措施。圖／首都客運集團提供
春節連假期間2月9日到16日出遊、返鄉，公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，有多項大眾運輸優惠措施。圖／首都客運集團提供

春節連假期間2月9日到16日出遊、返鄉，公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，有多項大眾運輸優惠措施，還能減少荷包支出及能盡興出遊，會是經濟實惠選擇。

台中區監理所指出，其中包含國道票價優惠、轉乘優惠、台灣好行路線半價。凡搭乘交通部核定路線90條國道客運路線，享有平日優惠價或原票價85折優惠票價；搭乘高鐵或台鐵或國道客運後轉乘在地客運的乘客，只要持有效電子票證卡片，均享有一段票（或基本里程）免費優惠；另搭乘「台灣好行」路線，持電子票證皆享有「半價」優惠。

如想前往東部遊玩之旅客，還享有下列各項優惠措施：

(1)搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元，採台北客運、首都客運、統聯客運共同聯營模式，即回程可依自己時間安排，擇其任一家搭乘。

(2)持國道客運票根，向當地指定租車業者租賃汽機車，即可享有租車優惠，使民眾可盡情遊玩當地。

(3)連假期間於宜、花、東租車者，持出租單及國道客運來回票根，回程即可補助國道客運票價，汽車200元、機車100元。

(4)於2月13日到15日購買東部台灣好行超值套票或當地住宿證明，即4個人同行搭乘北宜、北花、高東線，即可享1人免費，另回程時可再抵退200元，例如4人同行搭乘北宜線，並於2月13到15日購買東部好行套票或住宿，便享有1人免費並可再抵退200元，即能以1000元解決東部旅遊行的問題。

(5)年滿65歲銀髮族，於2月8日到11日（北上）、2月12日到14日（南下），搭乘公告90條國道優惠路線者，即可享票價25折優惠。

台中區監理所所長魏武盛表示，中部地區亦有相當具特色景點如日月潭、溪頭、鹿港，民眾可使用中部「台灣好行」路線日月潭線、溪頭線、鹿港祈福線、車埕線、清境線、東埔線、清水岩、彰南等8線，串聯各景點及享受半價優惠，搭乘大眾運輸會是最佳選擇，免受交通壅塞及停車不便之苦。民眾為方便查詢車輛發車資訊，可至公路汽車客運資訊網站（http://www.taiwanbus.tw/）或手機下載iBus APP，掌握資訊盡興出遊。

國道客運 票價 台灣好行

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