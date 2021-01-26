10年來最美！台南梅嶺梅農一早驚喜「滿滿花苞全開了」

台南市楠西梅嶺梅花大爆發了！福來百年梅園元組陳居峰今天一早看到梅園裡面含苞待放的包苞今天全部大綻放，陳居峰說他的梅園為在中海拔今天看到的花況是約有八成，最近這兩周會持續最美，梅農說這應該是10年來最美的花況。

梅嶺梅花今年因為乾旱以及氣溫太低延後開花，在天氣回暖及土壤濕潤後，從高海拔陸續綻放，伍龍步道、「出水仔」段，園區胭脂梅均含苞待放，接著是中海拔的二層坪和大湖桶等，再往中海拔福來百年梅園等。

陳居峰表示，今年梅花的花況是10年來最美的，昨天才開約五成，今天一早發現樹枝上滿滿的花苞，全部大爆發，看過去的樹頭都是白色的花朵，父母親認為是這十幾年來最美的。

今年花況好，相對的上山的遊客也多，也造成不少遊客覺得停車場不夠以及公廁太少的問題，陳居峰表示，希望政府相關單位能夠協助來改善，像果樹專區通過以後可以來調查一下，有些土地可以釋放出來做停車場。

梅嶺這幾年來透過梅花季、賞螢季以及紫牡丹等營造有如南部的陽明山，未來的前景是看好的，今年連一線天等登山挑戰路線，也吸引很多北部的遊客下來，有遊客說人太多要走一線天還要排隊。

但遊客反映缺少涼亭、公廁、停車場等公共設施，需要政府來協助，加強的觀光發展能夠更周全。