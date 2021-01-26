車禍受傷少年性格丕變 查出骨折併發腦脂肪栓塞惹禍

台中一名少年發生車禍，大、小腿開放性骨折，他住院治療期間卻性格大變，嗜睡、不理人，甚至頂撞家人、對看護嗆聲，家人不解。經光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫檢查確診是骨折併發脂肪腦栓塞，會診神經內科醫師黃炳鐘共同治療後，病患情況日益進步並回家休養，回診追蹤時已恢復昔日的禮貌與乖巧。

「醫師謝謝您，我知道大家都很辛苦照顧我，我會努力康復好起來的。」回診追蹤時少年有禮貌的向醫師道謝，完全看不出來1個月前他曾是醫療團隊心目中的頭痛人物；他因為車禍導致大腿、小腿骨折，醫院治療時性格丕變，原本只是青春期的叛逆青少年變成惡霸，白天睡覺、晚上吵鬧，對於家人、醫護及看護的善意叮囑都不屑頂撞。

收治少年的主治醫師嚴可倫指出，與少年深談後才知道，他前些日子不慎誤入歧途觸法，讓家人傷透了心；此次又發生車禍意外，面對治療時乍看之下以為是愛理不理、傲慢的態度，仔細觀察發現他反應遲緩、意識怪異，而且車禍當下經電腦斷層掃瞄確認大腦未有損傷，也排除了酒駕與藥物濫用，因此高度懷疑是骨折併發脂肪腦栓塞，而導致病人出現失序行為和情緒不穩，安排核磁共振確診。

嚴可倫說，股骨（大腿骨）、脛骨（小腿骨）是人體的長形骨，骨頭中央有著脂肪豐富的骨髓，當病患骨折時，這些脂肪粒從斷骨處釋放散出，隨著血液回流後先經過肺臟，因此脂肪栓塞常常發生在肺部，病人會出現喘不過氣、血氧降低等症狀，但少年完全沒有肺部症狀，脂肪意外卡在腦部。

黃炳鐘說明推測病患可能年輕，骨髓中的脂肪粒微小，通過肺部後再隨血液至腦部而沉積在左邊額葉及右邊顳葉，這兩處都與情緒處理相關連，因而少年出現情緒症狀。

嚴可倫說，少年很幸運，在密切觀察給與支持治療後，沉積的脂肪粒逐漸由身體吸收，情緒恢復穩定，回到原本彬彬有禮的孩子，沒有留下不可逆的後遺症，少年也和家人約定好康復之後會認真學習一技之長，不讓家人擔心了。