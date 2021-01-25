找吳宗信接太空中心主任 國研院：我發展太空尚缺火箭

國家太空中心現任主任林俊良任期到今年1月底屆滿，科技部國家實驗研究院今天證實，今年8月1日起將由交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信接任太空中心主任。今年2月到7月則由目前的副主任余憲政暫代主任。

國家實驗研究院院長吳光鐘表示，太空是我國重點發展方向之一，目前的太空中心以發展衛星為主，缺了火箭這一塊。比如我國自產立方衛星「飛鼠」、「玉山」發射升空，還是要到美國仰賴美方火箭。

吳光鐘說，按科技部規畫，立法院有望於下一會期審議太空發展法草案，草案規畫讓太空中心獨立成為行政法人，並將管理我國的科研火箭發射場，最適合延攬具有火箭科研和實務經驗的人士來擔任主任。吳宗信熟悉此領域，且是我國第三期太空計畫的審查者，相當了解太空中心業務。

吳宗信表示，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器、也就是火箭，是最後一塊拼圖。未來擔任太空中心主任，他希望讓我國太空領域發展更完整。1995到1998年，他剛從美國留學回台，曾任太空中心的小工程師，而後投入學界至今。

目前才1月底，選擇今年8月再回到政府，主因是他正執行自己的火箭科研計畫，預計今年7月要發射全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A，讓台灣第一支自產火箭垂直向上發射一百公里，到太空的邊緣「卡門線」。

吳宗信也曾在TEDxTaipei演講中分享自己「中年阿伯的太空夢」，他卅年前從美國留學返台，不變的目標是做出百分百國產的火箭，帶領台灣進軍太空。

「我們不能持續做代工，要創造系統，也許火箭產業有一天能讓台灣定義自己的東西。」他表示，全球有能力自行發射衛星載具入軌的國家僅13國，相當稀少，且火箭結合十幾種專業領域，從推進、燃燒、導控、機械動力、電機電池到傳輸技術，能像火車頭般帶領台灣發展各項產業。