快訊

成人平台入侵捷運車廂拍實境秀？北捷強烈譴責

找吳宗信接太空中心主任 國研院：我發展太空尚缺火箭

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信今年8月接任國家太空中心主任。圖／聯合報系資料照片
交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信今年8月接任國家太空中心主任。圖／聯合報系資料照片

國家太空中心現任主任林俊良任期到今年1月底屆滿，科技部國家實驗研究院今天證實，今年8月1日起將由交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信接任太空中心主任。今年2月到7月則由目前的副主任余憲政暫代主任。

國家實驗研究院院長吳光鐘表示，太空是我國重點發展方向之一，目前的太空中心以發展衛星為主，缺了火箭這一塊。比如我國自產立方衛星「飛鼠」、「玉山」發射升空，還是要到美國仰賴美方火箭。

吳光鐘說，按科技部規畫，立法院有望於下一會期審議太空發展法草案，草案規畫讓太空中心獨立成為行政法人，並將管理我國的科研火箭發射場，最適合延攬具有火箭科研和實務經驗的人士來擔任主任。吳宗信熟悉此領域，且是我國第三期太空計畫的審查者，相當了解太空中心業務。

吳宗信表示，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器、也就是火箭，是最後一塊拼圖。未來擔任太空中心主任，他希望讓我國太空領域發展更完整。1995到1998年，他剛從美國留學回台，曾任太空中心的小工程師，而後投入學界至今。

目前才1月底，選擇今年8月再回到政府，主因是他正執行自己的火箭科研計畫，預計今年7月要發射全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A，讓台灣第一支自產火箭垂直向上發射一百公里，到太空的邊緣「卡門線」。

吳宗信也曾在TEDxTaipei演講中分享自己「中年阿伯的太空夢」，他卅年前從美國留學返台，不變的目標是做出百分百國產的火箭，帶領台灣進軍太空。

「我們不能持續做代工，要創造系統，也許火箭產業有一天能讓台灣定義自己的東西。」他表示，全球有能力自行發射衛星載具入軌的國家僅13國，相當稀少，且火箭結合十幾種專業領域，從推進、燃燒、導控、機械動力、電機電池到傳輸技術，能像火車頭般帶領台灣發展各項產業。

太空 火箭 立法院

延伸閱讀

飛鼠玉山衛星未成功通聯 科技部：晚間再嘗試

SpaceX火箭共乘 143枚衛星一次升空

一口氣運載143枚衛星 SpaceX破紀錄

「火箭阿伯」交大吳宗信 8月接任國家太空中心主任

相關新聞

中正紀念堂轉型 促轉會建議三軍儀隊改戶外表演

針對中正紀念堂轉型正義議題，促轉會今天表示，將建議國防部先將三軍儀隊移至戶外廣場表演，而不要在館內致敬，近期將與國防部召...

飛鼠、玉山衛星與台灣失聯 太空中心推測2原因

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚上11時搭載美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」發射升空，國家太空...

找吳宗信接太空中心主任 國研院：我發展太空尚缺火箭

國家太空中心現任主任林俊良任期到今年1月底屆滿，科技部國家實驗研究院今天證實，今年8月1日起將由交通大學前瞻火箭研究中心...

今早11時回傳訊號！我國衛星飛鼠、玉山升空後還活著

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」昨晚11時搭載美國火箭公司Space X的火箭「獵鷹九號」發射升空，昨天11時59...

李棟樑「希望工程」 送暖2千家庭

】軍友社理事長李棟樑上任六年以來，捐資勞軍超過兩億元，並且向全國各企業募得六億元勞軍款。李棟樑也關注弱勢家庭，長年與聯合...

影／我國2顆國產衛星發射升空 25日上午傳訊號回地面

我國兩顆國產立方衛星「飛鼠」、「玉山」今晚11時搭載獵鷹九號火箭發射升空！美國火箭公司Space X正在直播佛州火箭發射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。