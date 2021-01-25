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「國民阿嬤」陳淑芳 為寒士上菜送暖不再「孤味」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國民阿嬤陳淑芳參加「第31屆寒士吃飽30」活動，為單親媽媽年阿欣送上年禮中的豐盛菜餚。圖／人安基金會提供
國民阿嬤陳淑芳參加「第31屆寒士吃飽30」活動，為單親媽媽年阿欣送上年禮中的豐盛菜餚。圖／人安基金會提供

肺炎疫情擴大，每年人安基金會都會舉辦的「寒士吃飽30」因應防疫原則，尾牙宴首次改為送禮到家。人安特地邀請國民阿嬤陳淑芳呈上「第31屆寒士吃飽30」年禮中的豐盛菜餚，並親手為個案圍上圍巾，在嚴寒的時節傳遞溫情。

去年首次入圍金馬獎，即一舉奪下最佳女主角、最佳女配角，成為史上第一人同時抱得這兩項大獎的陳淑芳，真實人生過得比電影曲折。人安特地邀請陳淑芳為寒士代表阿欣打氣。阿欣和前夫感情不睦，還得長期忍受前夫的暴力相向，為了孩子勇敢脫離婚姻，靠著在餐廳擔任清潔工的微薄薪水，和女兒相依為命，來到人安後，在社工關懷與了解下，透過提供愛心餐券和物資，減輕了阿欣的經濟壓力，讓她們能好好過日子。

陳淑芳就像阿欣在人生中的前輩，一樣在生命的道路上努力著，同樣身為單親媽媽的她，為了給予阿欣鼓勵，在百忙之中抽空來到漫步1948旅店，準備了年禮中的八道佳餚，為阿欣一一上菜，這些菜餚人安將在2月初陸續親送到寒士手上，近日天氣嚴寒，現場除了滿桌的佳餚，飯後陳淑芳還貼心地拿出圍巾，親手幫阿欣圍上，最後更送上一份應急紅包，不只肚子飽了、心也暖了，讓阿欣媽媽感動直呼，「太幸福了」。

陳淑芳表示，自己人生也過得不順遂，所幸在低潮時受到別人幫助，現在過得還可以，有力量就希望能儘量回饋社會，聽到這次的「寒士吃飽30」募集狀況尚不足額，立刻答應前來幫忙宣傳，想盡一己之力，呼籲社會大眾幫忙圓滿金額，活動中還不時心繫著，更現場自掏腰包，認捐十份應急紅包，希望這麼有意義的活動能傳承下去。

「第31屆寒士吃飽30」將親送2萬份年禮與應急紅包，關懷街友、寒士、待拉單媽等服務中的個案，距離活動開跑僅剩一週的時間，募集狀況尚缺五成，期盼社會大眾伸出援手，幫助社會上的經濟弱勢族群，在疫情中依然能過個溫馨的好年。愛心連結：https://homeless.org.tw/donate_project/project/2/6

紅包 疫情

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