300元平價私藏火鍋首選！ 網一致推「這3間連鎖店」

今年的寒流一波接一波，氣溫驟降，使許多火鍋店都大排長龍。而對於火鍋的配置其實都大同小異，除了基本的菜盤、肉盤之外，湯頭往往才是決定一家火鍋店的關鍵，對此，便有網友想藉此詢問「有私藏又好吃的300上下價位的火鍋嗎？」。

原PO在PTT的閒聊板上發文分享，先前因天氣很冷，中午就和同事一起去吃火鍋，便就近選了公司旁邊「肉多多」的299套餐吃，他也說明「老實說還不錯啦，東西還算蠻豐富的」；沒想到當天回家，女友也說要吃火鍋，便去吃她最愛的石二鍋，但與中午的肉多多相較之下「其實吃起來也還可以，若再加上等待時間就覺得普普」。

對此，原PO便想詢問「300元上下的價位大家會選擇石二鍋？或者是其它的？」希望有網友能推薦私藏又好吃的的火鍋。此文一出，便有許多有經驗的網友紛紛回應表示「肉多多改成爆炒鍋啦，比之前厲害，湯頭算很有味道」、「如果光看這兩家那肉多多應該比石二鍋看起來厲害」、「很喜歡石二鍋的冬瓜檸檬」、「說真的，石二鍋湯頭300元內沒對手」、「肉多多最近的爆炒鍋還不賴」。

綜合網友意見，除了大家推薦的「石二鍋」及「肉多多」外，同樣多人推薦的是連鎖火鍋店的「加分」。且其中義式白醬牛奶鍋被網友大推，加一片起司後濃郁的湯頭，在這個價位來說相當划算。