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暫停出遊桃園？雄獅澄清：只是沒人報名 無法出團

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
小烏來園區。圖／桃園市觀光旅遊局提供
小烏來園區。圖／桃園市觀光旅遊局提供

近期桃園醫院傳出群聚感染危機，引起許多民眾關切。外界傳出積極轉型國旅市場的「雄獅旅遊」，已經「取消桃園出團行程」，並且要求桃竹地區員工避免外訪客戶。對此，雄獅旅遊緊急澄清，表示是「桃園市區旅遊團沒有人報名，所以無法出團」，並非雄獅主動取消。另外自疫情爆發以來，雄獅就已經主動要求全台各地業務通通避免不必要的外務工作，以防疫為優先考量。

針對外界傳出「雄獅取消桃園行程」的說法，雄獅旅遊澄清，其實是因為桃園市區、角板山、石門水庫等主要景點的行程，目前都沒有人報名，所以也沒有出團。但是拉拉山、小烏來等景點路線，仍有團員報名，目前尚維持正常出團、沒有取消。雄獅也表示，一切出團相關規定，均會全力配合中央，以防疫政策為主。

另外雄獅也表示，疫情爆發之後，公司就已經明文規定，要求全體業務同仁減少不必要的外務拜訪，以防疫為優先考量。今年春節，也會透過電子賀卡、電話拜年等型態，減少人員不必要接觸，並沒有特別針對桃竹地區的員工有特殊規範。

若針對桃園旅遊行程有所疑慮者，雄獅也會提供相關配套政策。以「台灣燈會」相關行程為例，因今年台灣燈會受疫情衝擊而取消，因此針對已報名台灣燈會相關行程之旅客，雄獅提供全額退費的服務，或是可享轉團9折的優惠（限巴士團體旅遊）。針對國旅行程，所有導遊、領隊及司機均會全程配戴口罩，遊覽車全車均會以75%的酒精消毒，走道與樓梯等地面空間，也用空氣噴槍除塵，再搭配稀釋漂白水擦拭。並落實旅客測量體溫、發送防疫小卡、用餐使用公筷母匙等防疫措施。

雄獅 部立桃園醫院

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