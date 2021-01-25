三航廈決標發生「低級錯誤」？ 桃機公司發三點聲明

桃園機場公司辦理第三航廈土建標決標爭議不斷，遭媒體報導過程發生「低級錯誤」，桃機公司認為報導偏離事實，傍晚發出三點聲明澄清，聲明如下：

一、 機場公司辦理第三航廈土建工程招標之第二階段規格標於本月18日開標後，在檢查共同投標廠商（Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司）提供多達250頁之服務建議書時，發現該共同投標團隊之工作成員名單中將曾任本工程最有利標之評選委員列入，違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，故本公司依據政府採購法規定，不予決標該共同投標廠商，此為依法行政，並無任何程序疏失或錯誤。

二、 該媒體近日指「行政失誤」致延宕國家門面工程，並質疑招標作業。查本公司工作小組行政作業嚴謹，投注大量人力及時間於開標後謹慎作業，自超過千頁的投標文件中仔細查證察覺，在尚未決標前的行政作業階段發現問題即主動宣布停止招標，符合法規更避免嚴重後果之發生。此為主動發現法律性問題，絕非該媒體所稱「行政失誤」；倘若行政作業未發現此瑕疵，後續衍生之爭議勢必徒增。

三、 桃園國際機場第三航廈建設計畫規模龐大，是國人殷切期盼之國門交通建設，本公司以積極態度推動，不僅在經費上考量市場環境及機場施工條件務實編列，亦在行政院、交通部的全力支持下，提高層級，透過跨部會協調降低廠商施工風險。而投標團隊外國專家因疫情期間來台簽證申請及防疫隔離而影響招標文件釋疑進度，本公司亦主動協調入境程序並延長等標期45天，營造各種有利的投標環境，種種作為均期能讓第三航廈興建計畫循序推動。