研究：娛樂使用愷他命 死亡率增近5倍

將愷他命當娛樂用，恐導致死亡率大增！國衛院25日發表2009年至2016年愷他命初犯者研究發現，娛樂使用愷他命者，3年內再犯率達39.5%，死亡率比同齡者高4.9倍，尤其是自殺、藥物過量、暴力毆打等非自然原因的死亡率，更增加高達10倍以上，提醒民眾不要因好奇去嘗試。

娛樂用有增加趨勢

「愷他命的主要作用是腦中NMDA受體的拮抗劑，是一種解離型麻醉藥。」國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅表示，可用於戰場或災難現場的緊急手術，但使用後會出現解離效用，常讓患者清醒後抱怨有不愉快的夢、意識模糊、幻覺等。然而，這些副作用卻被一些人當成所謂的「K洞」新奇體驗。

陳為堅指出，從2000年起，隨著年輕人銳舞潮流的盛行，愷他命開始被當成娛樂性藥物使用，尤其是在東亞地區；台灣從2000年開始，也發現青少年、年輕成人愷他命娛樂性使用有增加的趨勢。

目前政府對愷他命使用者的裁罰，對持有20公克以下者，除了罰金，還要參加4至8小時的毒品防治講習，政府也建立相關受罰者資料庫。陳為堅表示，研究團隊利用去識別化的資料，追蹤2009年至2016年39,178位愷他命初犯者，藉此釐清再犯率及相關死亡統計。

非自然死亡率上升

陳為堅表示，研究團隊發現，受行政裁罰的愷他命初犯者，3年內再次因使用愷他命受罰的機率高達33.85%；若合併計算一、二級毒品者，3年內的再犯率更高達39.95%；跟全國死亡資料比對後發現，這些愷他命使用者在初犯3年內的死亡率，若與一般人口中同年齡、同性別者的死亡率相比(稱為標準化死亡比)，竟然高達4.9倍。

「愷他命初犯者3年內因身體疾病死亡的標準化死亡比並不高，反而是一些非自然死因的標準化死亡比較高。」陳為堅說，像是最常見的自殺為13.4倍，其次的藥物過量為21.3倍與暴力毆打有20.7倍等；愷他命使用者會死亡可能不是藥物本身的作用，而是因用藥後產生幻覺、容易憂鬱等，導致非自然死亡的風險增加，提醒民眾不要因好奇去嘗試。

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