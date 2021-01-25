快訊

8男3女一絲不掛上陣 警攻堅進場先送口罩高喊「戴好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營養師揭「8種常見蛋料理」熱量 冠軍曝光網友超意外

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著料理方式不同，雞蛋的熱量也有所差異。示意圖／ingimage
隨著料理方式不同，雞蛋的熱量也有所差異。示意圖／ingimage

雞蛋是日常生活中最熟悉的食物，無論搭配何種食材都十分對味，但由於料理方式不同，熱量也有所差異，對此，營養師高敏敏針對「8種常見的蛋料理」製作出卡路里排行榜。

高敏敏在臉書發文分享，雞蛋不僅營養，料理方式也很多變，不過隨著烹飪方式不同，熱量也跟著天差地遠。首先「炒蛋」熱量最高有215大卡，通常需放3大匙油才能炒的滑嫩金黃，而「水煮蛋白」熱量最低只有61大卡，擁有豐富蛋白質，適合健身的民眾。

除此之外，加1小匙油的「荷包蛋」熱量為192大卡，重口味的「滷蛋」171大卡、鈉含量高，高血壓的人食用上要特別注意，「水煮蛋」口味清淡只要70大卡、營養價值高，「茶葉蛋」泡在鍋子裡越久，維生素流失越多，此外顏色越深、鈉含量越高，不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃，熱量為141大卡。

「糖心蛋」的蛋黃和蛋清處在半熟狀態，可能會有細菌存在，腸胃功能不佳、免疫力差的人，應該避免食用，熱量為175大卡，「蒸蛋」也屬於低熱量，只有64大卡，因口感滑嫩好吸收，適合兒童及長者。

營養師分享「8種常見的蛋料理」排行榜。圖擷自facebook
營養師分享「8種常見的蛋料理」排行榜。圖擷自facebook

雞蛋 卡路里

延伸閱讀

超商創意店名！「鮪魚、米糕、虱目魚」皆有 網笑：肚子好餓

廁所垃圾桶有「活雞」嚇壞民眾 知情人笑：牠喜歡在那裡孵蛋

過年送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮

女友和17歲弟弟一起洗澡睡覺 他批「不懂自愛」怒提分手

相關新聞

暫停出遊桃園？雄獅澄清：只是沒人報名 無法出團

近期桃園醫院傳出群聚感染危機，引起許多民眾關切。外界傳出積極轉型國旅市場的「雄獅旅遊」，已經「取消桃園出團行程」，並且要...

疫情升溫 漢來飯店今晚點燈排出「心」字為防疫加油

新冠肺炎爆發至今一年，各界同心防疫，不料最近再度發生本土病例，高雄漢來店今天在靠近自強路的牆面，點燈排出一個「心」，鼓勵...

空汙持續毒害高屏 明起連三天「紅害」

高屏空品持續拉警報，明起連三天「紅害」！環保署表示，明天白天東北季風偏弱，西半部各地區擴散條件轉差，且清晨至上午風速較弱...

25元買茶飲就中千萬！7-ELEVEN揭曉獎落北市中山、大安區

財政部1月25日公布最新一期2020年11～12月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位獲得千萬大獎、2位200萬得獎者；另...

花蓮外海發生規模5.7地震 陸地最大震度2級

今天下午15時25分在花蓮東南方發生芮氏規模5.7地震，中央氣象局表示，地震發生位置在北緯23.37度，東經123.71...

疫情升溫！國道服務區全面加強場站消毒及各項防疫措施

因應國內疫情升溫，國道服務區配合交通部指示，即日起全面加強場站防疫作為，增加公共設施清潔消毒次數，確保提供用路人中途休憩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。