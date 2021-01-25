營養師揭「8種常見蛋料理」熱量 冠軍曝光網友超意外

雞蛋是日常生活中最熟悉的食物，無論搭配何種食材都十分對味，但由於料理方式不同，熱量也有所差異，對此，營養師高敏敏針對「8種常見的蛋料理」製作出卡路里排行榜。

高敏敏在臉書發文分享，雞蛋不僅營養，料理方式也很多變，不過隨著烹飪方式不同，熱量也跟著天差地遠。首先「炒蛋」熱量最高有215大卡，通常需放3大匙油才能炒的滑嫩金黃，而「水煮蛋白」熱量最低只有61大卡，擁有豐富蛋白質，適合健身的民眾。

除此之外，加1小匙油的「荷包蛋」熱量為192大卡，重口味的「滷蛋」171大卡、鈉含量高，高血壓的人食用上要特別注意，「水煮蛋」口味清淡只要70大卡、營養價值高，「茶葉蛋」泡在鍋子裡越久，維生素流失越多，此外顏色越深、鈉含量越高，不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃，熱量為141大卡。

「糖心蛋」的蛋黃和蛋清處在半熟狀態，可能會有細菌存在，腸胃功能不佳、免疫力差的人，應該避免食用，熱量為175大卡，「蒸蛋」也屬於低熱量，只有64大卡，因口感滑嫩好吸收，適合兒童及長者。