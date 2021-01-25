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空汙持續毒害高屏 明起連三天「紅害」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天高屏空品仍為紅害。圖／取自空品監測網
明起三天高屏空品仍為紅害。圖／取自空品監測網

高屏空品持續拉警報，明起連三天「紅害」！環保署表示，明天白天東北季風偏弱，西半部各地區擴散條件轉差，且清晨至上午風速較弱，較易累積汙染物，晚上開始東北季風增強，竹苗以北地區位在迎風面，擴散條件逐漸好轉，但高屏空品仍為紅色警示等級，中部、雲嘉南、金門為橘色提醒等級，其他地方普通至良好。

環保署表示，27日仍受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

28日大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區擴散條件較佳，下風處南部地區仍易有汙染物累積；夜間至29日清晨有微量境外汙染移入台灣，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署 冷氣團 紅害

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