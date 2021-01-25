聽新聞
test
0:00 / 0:00
空汙持續毒害高屏 明起連三天「紅害」
高屏空品持續拉警報，明起連三天「紅害」！環保署表示，明天白天東北季風偏弱，西半部各地區擴散條件轉差，且清晨至上午風速較弱，較易累積汙染物，晚上開始東北季風增強，竹苗以北地區位在迎風面，擴散條件逐漸好轉，但高屏空品仍為紅色警示等級，中部、雲嘉南、金門為橘色提醒等級，其他地方普通至良好。
環保署表示，27日仍受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。
28日大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區擴散條件較佳，下風處南部地區仍易有汙染物累積；夜間至29日清晨有微量境外汙染移入台灣，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言