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25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

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25元買茶飲就中千萬！7-ELEVEN揭曉獎落北市中山、大安區

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN揭曉統一超商2020年11～12月統一發票千萬特別獎獎落北市中山、大安區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN揭曉統一超商2020年11～12月統一發票千萬特別獎獎落北市中山、大安區。圖／7-ELEVEN提供

財政部1月25日公布最新一期2020年11～12月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位獲得千萬大獎、2位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有3位百萬得主。獲得千萬大獎的幸運兒，1人在台北市大安區恆安門市共購買155元的民生用品、CITY CAFE及大亨堡；1人在台北市中山區松怡門市購買25元茶飲。特獎200萬元部分也有2位得獎者；1人在高雄市左營區巨漢門市購買共123元的礦泉水、民生用品；1人在台南市中西區頂美門市購買95元的民生用品。另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台中市北區元保門市購買茶飲、汽水共花費93元；1人在台北市中山區農安門市購買飯糰花費33元；1人在台北巿南港區昆陽門市購買茶飲、便當、麵包共花費149元。

全聯福利中心也公開本期統一發票開獎結果，共開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為樹林中山，消費者花費499元購買珍香豬五花肉條、雞胸肉、吳郭魚、老鷹紅豆麻糬、義美芝麻湯圓、桂冠花生湯圓、紀文小魚卵捲、青蔥、香草園洗選蛋等9樣商品，即中了1,000萬特別獎。而200萬特獎開出門市為中山興安，消費者花費281元購買鴻喜菇與餅乾等商品，就被幸運神眷顧。全聯11、12月份共開出超過37萬個獎項。

即日起至6月30日止，持中獎發票到6,000家7-ELEVEN兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5～10%回饋。圖／7-ELEVEN提供
即日起至6月30日止，持中獎發票到6,000家7-ELEVEN兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5～10%回饋。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 北市 湯圓

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