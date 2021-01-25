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疫情升溫！國道服務區全面加強場站消毒及各項防疫措施
因應國內疫情升溫，國道服務區配合交通部指示，即日起全面加強場站防疫作為，增加公共設施清潔消毒次數，確保提供用路人中途休憩場所安全。
高公局表示，為配合交通場站防疫措施，自去(109年3月)年起高公局即訂定國道服務區防疫應變措施，由各服務區管理單位及廠商嚴格執行場站第一線防疫作為，包括全面量測體溫、戴口罩及室內保持安全社交距離，並提供無接觸之感應式洗手水龍頭，也特別針對用路人使用公廁設施及易交叉接觸的扶手、餐廳桌面等，每天進行4次清洗與消毒，並且機動增加次數，讓用路人放心使用服務區各項公共服務設施與用餐休憩。
高公局表示，針對接送機場、港口入境居家檢疫車輛及人員，若要停留服務區使用公廁設施，要事先向1968通報，居檢車上人員可經由導引後至服務區安排專區停車並使用特定公廁，相關設施使用後將由服務區專責人員立即進行清潔及消毒作業，共同配合讓防疫更周延，提升國人的健康。
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