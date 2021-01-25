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避開春節返鄉車流 國道塞車時段看這裡！

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
交通部公路總局指出，今年春節塞車最嚴重的時段應會落在初二，建議民眾短程可改走快速道路或避開尖峰時刻上路。（示意圖）記者張睿廷／攝影
交通部公路總局指出，今年春節塞車最嚴重的時段應會落在初二，建議民眾短程可改走快速道路或避開尖峰時刻上路。（示意圖）記者張睿廷／攝影

春節將至，預期國道將湧現大量車潮，交通部公路總局預估今年高速公路最塞時段會落在大年初二上午11時至下午2時，另外，初三下午至初四晚間也會有大量北返車潮，建議民眾避開這些時段或走替代道路，國道五號恐會從初二塞到初四，民眾可以改走北宜快速道路，避免假期都堵在高速公路。

春節假期現在改從小年夜開始放假，許多民眾提早一天回老家，成功分流返鄉車潮，除夕大塞車的景象已不復見，但初二回娘家及出遊的車潮仍然眾多，公路總局預估這將會是最塞的時段。

公路總局表示，今年國道車潮可能初一下午就會逐漸湧現，到初二上午11時至下午2時達到高峰，其中新竹以北的湖口段、桃園大溪都預期會有大量車流，建議桃竹苗民眾若只是要短程通行，可以走台61線替代道路、台北到新竹之間也可以走台61線。

西部的北返車潮預計會落在初三下午至初四晚間，若可以的話建議民眾避開這個時段上路。

至於台北與宜蘭間的國道五號可能從初二就會開始塞到初四，雪隧有機會出現回堵情形，建議民眾可以改走北宜快速道路，車程大約1.5小時至2小時。

公路總局建議，民眾要上國道前，可以先上1968網站了解國道塞車情形，再決定要走高速公路或者是其它替代道路，達到分流效果，避免塞車塞到一肚子氣。

國道 車潮 替代道路

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