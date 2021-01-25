全聯桃園地區86個門市不開放微波爐、休憩區、廁所使用

中央流行疫情指揮中心24日公布新增2例本土COVID-19確定病例（案889、案890），今再發布這2個案例的公共場所活動史，提醒曾於表列時間地點活動的民眾落實自主健康管理，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。

其中，民眾最愛逛的全聯又入列了，桃園市八德東勇店於24日收到通知後已進行全面消毒，並依循SOP再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施，25日經衛生單位確認後已恢復正常營業。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

而針對桃園近日的疫情狀況，全聯也宣布桃園地區共86家門市，也會視來客數或使用頻率增加清潔次數，並暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用。