美式賣場祭出雞蛋限購令 蛋商公會不擔心是因為這原因

日前傳出美式大賣場限量採購雞蛋，引起消費者疑慮，是否市場上缺蛋，蛋商公會表示，現階段雞蛋總量並不缺，甚至供應比過去五年同期供應量多，但供應不平均，有的地方多、有的地方少，蛋商公會盡力調配，且價格也會逐漸穩定。

根據中央畜產會統計，雞蛋每台斤批發價28.5元；傳統市場大箱蛋零售價依照規格大小品質，要再加上6至10元不等，屬於價格相對高點；蛋商公會表示，天氣回暖，供應充足，雞蛋價格會再跌。

農委會今天召開記者會盤點年節前的農漁畜產品，日前某大賣場推出雞蛋限購政策，引起市場缺蛋疑雲，台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，雞蛋供應量很多，但供應不平均，有些大蛋商蛋量多，可以撥給人家。

高傳謨說，原本春節期間預期東部花蓮觀光客多，但因為疫情升溫民眾減少外出遊玩，因此原本要預備調蛋的，都已經停止了；也因為疫情關係，減少外出用在在家烹調，因此即使學校放寒假，學校午餐的雞蛋需求減少；但家戶烹煮的雞蛋需求卻增加很多。

他表示，這家美式賣場限制雞蛋採購，主要是因為供貨商僅有某家牧場，即使調配其他CAS雞蛋來供應，但CAS雞蛋通過的家數本來就比較少，蛋源短缺；與一般市場上雞蛋的數量供應不能相提並論，因此，這家美式賣場雞蛋缺貨，他並不擔心，若是其他有供應各式各樣牧場來源雞蛋的大賣場發生供貨不及缺蛋，才需要擔心。