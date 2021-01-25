北市空品區上路已勸導2千輛柴油車 2月起將開罰

全國首座都會型「北市空氣品質維護區」已於今年一月上路。台北市環保局今天表示，上路第一個月為勸導期，自2月1日起，只要是未取得優級自主管理標章的柴油車、未完成當年度排氣定檢的機車駛入空維區，將直接逕行取締告發。元旦啟動管制迄今，環保局持續派員加強宣導、勸導。統計1月1日至1月24日，共計稽查11萬5993輛，勸導違規車輛達2207輛，其中近9成皆為柴油車，違規勸導比率為2%。

為維護民眾呼吸健康，台北市畫設「空氣品質維護區」，管制高汙染車輛，第一期範圍包括3座轉運站（市府、臺北及南港轉運站）及6處觀光景點（陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及臺北101大樓）。違規車輛首次違規者，機車將處500元罰鍰、柴油小貨車及柴油大客貨車分別處以1000元和2000元罰鍰，並要求14天內完成改善。環保局呼籲車主務必養成車輛保養維護的好習慣，盡速至排氣（煙）檢驗站完成排氣（煙）檢驗，以免受罰。

環保局表示，第一期空品維護區畫設的區域以交通運輸重要樞紐，以及人潮往來眾多的市內知名觀光景點為主，主要是考量北市車輛密度約為全國平均值10倍，且為全國政經、商業與觀光中心，每年吸引國內外數千萬以上人次造訪、觀光。統計北市3座轉運站與6處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出，大型柴油車PM2.5排放強度不僅遠高於其他車種，且柴油引擎廢氣已被WHO公告為一級致癌物，實有必要加強管制，維護民眾的呼吸健康。

環保局強調，空品維護區之目的並不在開罰，自1月1日起導入智慧型車輛辨識系統、拍照辨視確認或攔查（檢）等稽查方式，針對違規車輛先行給予勸導通知書，並於維護區出入口及路段之路燈桿與交通號誌桿等設置告示牌，也透過廣播、公車體廣告、路燈旗、電子看板及跑馬燈等多元管道進行宣導，就是提醒駕駛人注意相關規定，以免受罰。