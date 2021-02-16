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拿了錢總是馬上花光？三招養成儲蓄習慣 收拾房間是第一步

聯合新聞網 / 綜合報導
拿到錢總是容易手癢亂花呢？日本媒體近日教導三招，可養成儲蓄的好習慣。圖片來源／ingimage
拿到錢總是容易手癢亂花呢？日本媒體近日教導三招，可養成儲蓄的好習慣。圖片來源／ingimage

雖然儲蓄是件好習慣，不過拿了錢要忍著不花，總是說得簡單做得難。尤其又到了年節時分，大人領年終，小孩拿紅包，看似荷包滿滿，但一不注意，花個精光也可能是一瞬間的事。日本媒體「CanCam」就分享三招秘訣，可以養成儲蓄習慣，防止自己亂花。

1.先存起來，花剩下來的錢

雖然說來簡單，但錢財握在手上，一不小心看到又有什麼東西，很可能就又忍不住花錢的衝動了。因此建議錢拿到就馬上先存，看是自己維持住預算配比，或是在金融機關做相關設定都可以。

2.錢包裡不放太多大鈔

為了防止自己走在路上，偶然看到昂貴的商品或者餐廳，就有想要消費的衝動，盡可能在皮夾裡少放點大鈔吧。其他付費方式，如電子錢包等等，也可以設定花費上限，避免自己一時失心瘋，把大錢花在沒有意義的地方。

3.尋找更便宜替代方案

飲食、日用品等等的花費，對任何人而言都是在所難免。這些需要定期消費的商品，其實都可以貨比三家，試著找找看功能相同，但價格更便宜的其他品牌、店家代替，將差價小錢省下來，日積月累也是很可觀的。而且這些省下來的錢，更可以花在自己真正喜歡的事物上。

另外報導也指出，所謂「存不了錢」的人有三大特徵，分別是：習慣花錢釋放壓力的人、看到特價品就忍不住的人、以及不喜歡整理家中環境的人。報導分析，能夠定時整頓家裡環境，也能掌握真正的生活需求，進而避免不必要的花費。想要節約的第一步，或許可從收拾房間開始，慢慢養成隨身習慣。

日本

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