研究：愷他命取樂死亡率高近5倍 女性自殺風險增

國衛院一份追蹤近4萬名愷他命（K他命）初犯者研究發現，娛樂使用愷他命者，3年內再犯率達39.5%，死亡率比同齡者高4.9倍，且死於自殺、暴力毆打風險增，對女性影響更明顯。

年輕人使用愷他命及混用其他新興毒品成近年嚴重議題。國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅今天上午在記者會表示，愷他命主要作用是腦中神經傳導物質NMDA受體的拮抗劑，是一種解離型麻醉藥，可用於戰場、天災等緊急醫療狀態。

但使用後會出現解離效用，常讓患者清醒後抱怨有不愉快的夢、意識模糊、幻覺等。這些副作用卻被一些人當成所謂的「K洞」新奇經驗。

陳為堅說，從2000年後，隨著年輕人銳舞潮流的盛行，愷他命開始被當成娛樂性藥物使用，尤其是在東亞地區。台灣從2000年開始，也發現青少年、年輕成人愷他命娛樂性使用有增加的趨勢。

目前政府對愷他命使用者的裁罰，對持有20公克以下者，除了罰金，還要參加4到8小時毒品防治講習，政府也建立相關受罰者資料庫。國衛院最新研究以受罰者資料庫中去識別的資料，追蹤2009年至2016年3萬9178名愷他命使用者初犯，釐清再犯率與相關死亡統計。

陳為堅表示，研究團隊發現，受行政裁罰的愷他命初犯者，3年內再次因使用愷他命受罰的機率高達33.85%；若合併計算一、二級毒品者，3年內的再犯率更高達39.95%。

更令研究團隊驚訝的是，與全國死亡資料比對後發現，這些愷他命使用者在初犯3年內的死亡率，若與一般人口中同年齡、同性別者的死亡率相比（標準化死亡比）高達4.9倍。

陳為堅說，進一步分析死亡原因，愷他命初犯者3年內因身體疾病死亡的標準化死亡比並不太高，反而是一些非自然死因的標準化死亡較高，像是最常見的自殺為13.4倍、藥物過量者有21.3倍與暴力毆打20.7倍等。

陳為堅解釋，愷他命使用者會死亡可能不是藥物本身的作用，而是因用藥後產生幻覺、心情受影響、容易憂鬱等，導致非自然死亡的風險增加。

若以性別分析，陳為堅說，愷他命的初犯者大部分是男性，但研究發現，女性愷他命初犯者3年內非自然死因的標準化死亡比為19倍，自殺更是高達31.4倍，愷他命引起的情緒問題、暴力毆打等，女性危害都比男性更甚，這是值得研究的問題。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師黃名琪在記者會表示，長期使用愷他命對身體造成危害，如心跳加快、血壓上升，膀胱炎、膀胱萎縮、頻繁如廁，也容易腹部絞痛、胃口下降，甚至為了止痛必須增加愷他命用量。

此外，黃名琪指出，使用愷他命也會影響中樞神經系統，會成癮、認知功能損害、短期與長期記憶缺損，出現幻覺或妄想，有解離現象和憂鬱。

黃名琪說，要戒除愷他命需要專業協助，很多人以為可以靠意志力，但有超過一半以上的愷他命使用者合併憂鬱等精神問題，必須先處理這些共病，有助減少患者再陷入使用愷他命的無限迴圈。

陳為堅表示，此研究發現，初犯者3年內再犯率高，顯示現行對三、四級毒品的行政裁罰有改進空間，參加講習效果不好。另外，目前醫學文獻不太顯示愷他命是高危險藥物，很多人認為好玩、體驗一下沒關係，但研究發現死亡率其實會大幅增加，應不斷提醒，納入預防衛教教材，應有助減少年輕人嚐鮮誤入陷阱。

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