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蛙蛙文創口罩糾紛下午協調會 消費者會前開記者會痛批

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
時代力量地方黨部中午則請來1名消費者開記者會，表示若再協調不成，會再提出司法訴訟。記者黃寅／攝影
時代力量地方黨部中午則請來1名消費者開記者會，表示若再協調不成，會再提出司法訴訟。記者黃寅／攝影

蛙蛙文創公司被指控去年年中起，向全台各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，後來卻在收款後拖延出貨，也不退還貨款；受害者約有1400多人，累計金額達2000萬。彰化縣政府上午開協調會未獲結果，台中市下午亦開協調會，時代力量地方黨部中午則請來1名消費者開記者會，表示若再協調不成，會再提出司法訴訟。

這名王姓女消費者聲稱，她是在去年6月時購買，先是7月時兒童口罩沒有出貨，後來8、9月也都未再出貨。蛙蛙文創曾向消保官說，他們是因供應商無法出貨，但是據了解廠商對蛙蛙都是一手交錢、一手交貸，那裡來的沒有辦法出貨的說法？根本是擺爛。

她說，她是公司職福會成員，花了10餘萬元買口罩，如今這筆款項得由她負責；還有些親友托買的，仍一直問何時能出貨，她的壓力實在很大。但是蛙蛙文創卻要他們接受非醫療用的「親膚口罩」，如今部立桃園醫院已有防疫破口，若因為戴非醫療用口罩又造成破口，蛙蛙文創要負責嗎？

本身是藥師的時代力量台中市南屯區主任吳佩芸也指出，許多朋友經營藥局，也是此案的受案者，可見受害者很多。

但是，蛙蛙文創日前曾經澄清，交貨率已達78.26%，未完成協商退款及換貨約4000箱，其餘最遲5月20日退款，原因在於土地銀行未核撥紓困貸款。至於今的協調結果，得至下午4時才有結果。

口罩 文創 時代力量

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