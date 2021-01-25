年節豬雞價齊揚 陳吉仲：台灣是世界物價波動最小的國家

距離春節假期還有三周，春節是蔬果、花卉、畜禽產品消費最高峰，農委會盤點各式農產品發現，包括水果、花卉、白鯧、毛豬、雞蛋產量都多於過去五年同期的平均，但土雞、毛豬價格因節慶需求高、飼料價揚生產成本高，因此價格上漲，產量雖供應無虞，但零售價格春節前採購會出現節慶行情；農委會主委陳吉仲表示，台灣的物價是全亞洲、甚至全世界波動最小的國家，民眾可多採購。

農委會主委陳吉仲表示，過年農漁畜產品供應非常的充足，百分之百可以提供消費者過年需要；毛豬價格因過年需求強勁，業者買來去做香腸、火腿、臘肉，目前每公斤七十幾塊，在過去五年、甚至十年的價格的區間，都是合理的波動；他說，國內農漁畜產品價格波動，在亞洲甚至全世界波動最小，農漁民非常辛苦，請消費者多購買。

根據農委會畜產行情資訊表表示，1月23日(24日休市)毛豬每公斤平均批發價78.22元，位於價格相對高點，一月均價為75.96元；2020年同期均價63.76元、2019年69.48元、2018年70.8元、2017年75.61元、2016年70.33元、2015年因為大規模小豬下痢疫情影響，國內缺豬，因此年前毛豬價格攀升均價達80.71元。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，過去五年每年毛豬上市約800萬頭，每月平均需求65萬頭，為了供應春節需求，年節前三周63萬提升到73萬隻，國人對進口豬的疑慮，因此加工業者、團膳業者採用國產豬，毛豬價格從去年11月開始上揚，但目前豬價沒有超過區間，由於飼料上漲，豬肉部位零售每台斤110到140元左右，漲跌幅都在3到5元間。

另外，土雞價格從去年底就開始飆漲，根據中央畜產會統計，指標性禽肉紅羽土雞每台斤51、52元；黑羽土雞每台斤58元都處於高點；北部傳統市場零售仿土雞每台斤230至250元，仿土雞腿一支單買200元(不秤重)，還未到過年，價格早已漲到相對高點。

農委會畜牧處副處長江文全表示，前年下半年土雞價格差減產，減產因此遞延到過年前供應，去年每周供應210萬隻，今年約200萬隻，減產約一成，現階段土雞價格也非最高點，過去曾出現每台斤平均批發價達60元，推估節後價格會趨穩；除年節需求外，鼓勵消費者可以白肉雞替代做雞肉料理。

至於漁產品，年節用魚多元，選擇多樣；根據漁業署的統計資料顯示，1月24日養殖的吳郭魚每公斤平均批發價51.5元、金目鱸90.3元；加臘每公斤平均批發價149.2元、黃魚168.5元、青斑117元；另白蝦每公斤平均批發價241元、花枝232.4元、軟絲276.5元。

農委會說年節到來，白鯧魚、白蝦今年產量比過去五年同期平均多；北漁副總王維偉表示，養殖業寒害受損情況沒有想像嚴重，但外銷不暢旺，因此外銷轉內銷，各式魚產品現在沒有很大波動漲幅，但越近春節，依照往年經驗約有10%至15%波動，鼓勵消費者可多採購漁產品。