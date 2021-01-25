快訊

去過桃園這些地方注意！ 案889、890足跡公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳吉仲：春節農漁畜產品 供應充足

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
農委會主委陳吉仲（左五）與農、漁、畜產業代表出席「牛轉乾坤農產豐足 歡迎國人安心選購」記者會，確保國人在春節期間以合理價格，充分購得所需食材。記者侯永全／攝影
農委會主委陳吉仲（左五）與農、漁、畜產業代表出席「牛轉乾坤農產豐足 歡迎國人安心選購」記者會，確保國人在春節期間以合理價格，充分購得所需食材。記者侯永全／攝影

春節將至，國人因團聚、送禮、祭祀祖先等需求，成為蔬果、肉品、水產、花卉等農產品的消費高峰。再加上因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，民眾在家自行準備年菜料理更勝於以往。農委會為滿足年節消費需求，盤點農、漁、畜產品節前供應情形，確保國人都能以合理價格充分購得所需食材。

農委會主委陳吉仲表示，過年期間，毛豬需求強勁，透過各單位的調配，百分之百提供消費者需要的豬肉，目前已供應七十幾萬頭毛豬數量到市場，且每公斤價格都在七十幾元，與過去五年甚至十年相較，都在合理的區間與波動。陳吉仲強調，農委會的責任就是負責產銷調節的供需，穩定合理價格，讓農民辛苦生產的農、漁、畜產品得到一定的利潤。

養豬協會理事長楊杰表示，自從去年十月底因進口豬肉的疑慮，導致民眾與業者大量使用國產豬肉，毛豬價格因此逐漸上揚，不過價格都在歷史的區間內，並未超過歷史紀錄。而豬肉的零售價格，每台斤約在一百一十與一百四十元之間，漲跌幅都在一台斤三元與五元之間，單價變動不大。

農委會主委陳吉仲表示，過年期間，毛豬需求強勁，價格都在合理的區間與波動。記者侯永全／攝影
農委會主委陳吉仲表示，過年期間，毛豬需求強勁，價格都在合理的區間與波動。記者侯永全／攝影

農委會 陳吉仲 疫情

延伸閱讀

非洲豬瘟尚無有效疫苗 陳吉仲籲莫用來路不明藥

【重磅快評】陳吉仲沒有大小眼 只是分藍綠？

影／嚴防非洲豬瘟入侵 陳吉仲：春節期間加強邊境查緝

飼料上漲 陳吉仲：已大量調度黃豆粉、豬價波動仍合理

相關新聞

來對獎囉！去年11-12月期統一發票今天開獎 特別獎「77815838」

領到年終獎金了嗎？還有另外一個獎金有機會拿到，快拿出發票，說不定可驚喜獲得發票中獎獎金。去（109）年11-12月期統一...

今起三天早晚冷 吳德榮：周四強烈大陸冷氣團到下探9度

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，白天起至明(26日)白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

疫情擴散 台鐵高鐵車上是否禁食、停賣自由座引發關注

新冠肺炎疫情持續擴大，密閉空間的台鐵高鐵車廂內極易成為疫情擴散的溫床，是否禁止飲食、自由走是否暫停出售，因春節即將到來、...

竹笙農藥超標 京星港飲、兄弟飯店、養心茶樓等都用了

為保障消費者採購年節應景食品的衛生安全，北市衛生局在農曆年前至北市賣場、傳統市場、餐廳、飯店、食品行、小吃店等進行年節食...

年節豬雞價齊揚 陳吉仲：台灣是世界物價波動最小的國家

距離春節假期還有三周，春節是蔬果、花卉、畜禽產品消費最高峰，農委會盤點各式農產品發現，包括水果、花卉、白鯧、毛豬、雞蛋產...

開10年的石牌肯德基突歇業 在地人哭：學生時代的回憶

新冠疫情衝擊讓許多店家生意大受影響，台北市石牌捷運站旁的速食店肯德基也無預警貼出公告要歇業，只營業到昨天（24日），讓許多在地人相當錯愕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。