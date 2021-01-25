影／陳吉仲：春節農漁畜產品 供應充足

春節將至，國人因團聚、送禮、祭祀祖先等需求，成為蔬果、肉品、水產、花卉等農產品的消費高峰。再加上因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，民眾在家自行準備年菜料理更勝於以往。農委會為滿足年節消費需求，盤點農、漁、畜產品節前供應情形，確保國人都能以合理價格充分購得所需食材。

農委會主委陳吉仲表示，過年期間，毛豬需求強勁，透過各單位的調配，百分之百提供消費者需要的豬肉，目前已供應七十幾萬頭毛豬數量到市場，且每公斤價格都在七十幾元，與過去五年甚至十年相較，都在合理的區間與波動。陳吉仲強調，農委會的責任就是負責產銷調節的供需，穩定合理價格，讓農民辛苦生產的農、漁、畜產品得到一定的利潤。