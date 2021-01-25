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影／陳吉仲：春節農漁畜產品 供應充足
春節將至，國人因團聚、送禮、祭祀祖先等需求，成為蔬果、肉品、水產、花卉等農產品的消費高峰。再加上因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，民眾在家自行準備年菜料理更勝於以往。農委會為滿足年節消費需求，盤點農、漁、畜產品節前供應情形，確保國人都能以合理價格充分購得所需食材。
農委會主委陳吉仲表示，過年期間，毛豬需求強勁，透過各單位的調配，百分之百提供消費者需要的豬肉，目前已供應七十幾萬頭毛豬數量到市場，且每公斤價格都在七十幾元，與過去五年甚至十年相較，都在合理的區間與波動。陳吉仲強調，農委會的責任就是負責產銷調節的供需，穩定合理價格，讓農民辛苦生產的農、漁、畜產品得到一定的利潤。
養豬協會理事長楊杰表示，自從去年十月底因進口豬肉的疑慮，導致民眾與業者大量使用國產豬肉，毛豬價格因此逐漸上揚，不過價格都在歷史的區間內，並未超過歷史紀錄。而豬肉的零售價格，每台斤約在一百一十與一百四十元之間，漲跌幅都在一台斤三元與五元之間，單價變動不大。
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