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影／高鐵取消自由座？ 林佳龍：要再討論評估
春節將至，將進入旅客疏運高峰期，交通部長林佳龍上午受訪說表示，將增加人力守好防疫第一線，至於高鐵是否取消自由座，要再評估討論看看。
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處為推動大西拉雅區域觀光，今上午在關子嶺統茂溫泉會館成立大會，約有70家業者加入，林佳龍、台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、陳亭妃等人出席。
林佳龍會前受訪時表示，呼籲國人做好防疫新生活的自我要求，他指出，隨著農曆春節腳步逼近，國人返台數量激增，交通部也要求要有核酸檢測、充足的防疫旅館及居家檢疫才會放行，並增加人力加強入境的管理。
媒體詢問春節期間車流輸運，及出遊人潮可能發生群聚現象，同時也詢問高鐵是否取消自由座，林佳龍表示，今年一樣有1968、幸福公路手機App可使用，做為參考。至於高鐵是否取消自由座，會再評估討論。
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