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空品持續不佳 今連花東都淪陷罕見亮黃燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

今天東北季風減弱，各地擴散條件差，汙染物累積致濃度上升，連一向空品良好的花東地區都罕見亮起「黃燈」，空品只有普通等級，北部、竹苗、中部、宜蘭、澎湖馬祖也為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，26日環境風場為東北風至偏東風，西半部地區位於背風側，中南部地區擴散條件仍差，夜間至上午易累積汙染物。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，27日東北季風稍增強，東北風可能挾帶微量境外汙染移入台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，南部地區位於下風處，擴散條件較差，汙染物較易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署 澎湖 馬祖

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