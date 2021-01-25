台劇最強大的場景還原！《天橋上的魔術師》回到1980的黃金歲月

你還記得中華商場的黃金歲月嗎？

今年開春最受觀眾期待的台劇《天橋上的魔術師》終於即將於2月20日盛大播映，睽違了數個月的後製打造，導演楊雅喆彷彿將觀眾帶回到1980年代的中華商場，連綿的八連棟和光華陸橋、鐵路軌跡，勾勒出那年代最獨特的歲月。

《天橋上的魔術師》可謂金馬、金鐘、金曲「三金齊聚」，集結黃金演員陣容華麗演出。包括金鐘獎得主莊凱勛、盧以恩、溫貞菱、巫建和、鄭有傑；金馬獎得主楊雅喆、袁富華；金曲獎得主孫淑媚、楊大正等人，以及眾多叫好叫座的影視作品演員都參與演出，備受期待。

本劇改編自國際知名作家吳明益同名小說，耗時五年打造，由導演楊雅喆率領金馬獎最佳美術指導王誌成 、金馬獎最佳攝影陳克勤、最佳造型設計王佳惠、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲，打造闔家觀賞旗艦影集。

影集故事講述，1980年代，西門町天橋上來了一個神秘的魔術師，與他相遇的人們不只看見了絢麗的魔術，也會遇見自己人生中最初的愛戀、青春期的困惑甚至是家庭的決裂。最終，魔術師讓人們相信了自己的心，成就了自己生命的奇蹟。

在第一波的演員公開上，楊雅喆率領「地表最強媽媽」孫淑媚、「家庭大型廢棄物爸爸」楊大正、及改變大家人生的「魔術師」莊凱勛現身，三人劇中激發精采火花。

孫淑媚在劇中飾演皮鞋店老闆娘，是有名的恰北北、精明幹練的生意女強人，跟本人自己很反差──為克服心魔，孫淑媚刻意在馬拉松跑到筋疲力盡時，趁機不斷飆罵髒話，甚至她也為戲燙爆炸頭，與過去的模樣判若兩人，還說燙髮後走在路上常常嚇到路人，「回頭率變超高。」

而楊大正則是戴上假髮，重現當年男子髮型。他的角色被導演楊雅喆形容為「家中大型廢棄物」，在家裡整天喝酒不多話，店裡生意都給太太顧，家裡事情永遠不吭聲、不處理，但他靠背影演出靈魂，暗藏對家人說不出口的關愛。

貫穿全劇靈魂的魔術師莊凱勛更是靠著一卡皮箱，用鑰匙、鐵環、還有一個會動起來的紙做小黑人戲法，收買了全商場小孩子們的心。

有趣的是，劇中「三小男孩」：小不點、阿蓋、阿卡自然又古靈精怪的演出驚豔全場，其實這是導演楊雅喆與成年幫三位演員，各耍絕招、齊手引導出三小男孩生動無比的表演。

莊凱勛表示，小男孩們就是保持著開心、不受控的狀態來到劇組，面對無時無刻的毛躁小孩，他耐心無比，時常用說故事的方式，引導小演員進入情緒演出。而導演楊雅喆則是常常兼具三小男孩的糾紛排解大使，一邊耐性至極的引導，磨出他們無比純真自然的演出，同時又常常得聽他們的吵架鬥嘴，甚至感情困擾。

全劇表演精準且完美的演出，讓試播後大獲好評，令人期待開春應景的親情之作。

（作者／魯皓平 本文出自2021.1.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）