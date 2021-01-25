快訊

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

戰場上的保命救護之道：戰傷醫療與個人急救包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女長期飽受憂鬱症之苦 檢查才知嚴重缺乏維生素D

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭映芝發現該女嚴重缺乏維生素D，因此除原先的藥物治療，並協助女子搭配額外的維生素D營養品補充，讓女子的憂鬱症在藥物與營養品的雙重治療下大幅改善。示意圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
鄭映芝發現該女嚴重缺乏維生素D，因此除原先的藥物治療，並協助女子搭配額外的維生素D營養品補充，讓女子的憂鬱症在藥物與營養品的雙重治療下大幅改善。示意圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

新竹一名30歲女子長期飽受憂鬱症之苦，原先接受抗鬱劑治療一年多，更換數次抗鬱藥物治療效果皆不盡理想。直到中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝建議抽血檢驗，發現該女嚴重缺乏維生素D，血中維生素D或者稱骨化二醇，濃度介於20ng/ml到30ng/mL被認為不足，理想值為30-80ng/mL，因此除原先的藥物治療，並協助女子搭配額外的維生素D營養品補充，讓女子的憂鬱症在藥物與營養品的雙重治療下大幅改善。

鄭映芝曾在2020國際期刊Depression and Anxiety發表「維生素 D補充劑用於憂鬱情緒的統合分析」，統合過往25個使用維他命d在治療憂鬱症狀的研究，共有7534名受試者，發現補充維生素D可有效幫助減少負向情緒，尤其針對血中維生素D濃度不足、且伴隨有憂鬱症的人來說，補充維他命D的效果與反應最佳。

因此，有憂鬱症跡象的個案，可考慮先到門診檢驗維生素D濃度，瞭解維生素D高低，再與醫師討論是否加強日曬或是需要應該額外補充維生素D。

鄭映芝建議，一般人每天至少補充劑量應大於2000國際單位，若單想從日曬得到足夠的維生素D3，條件為不防曬，必須要曝曬在波長290nm～315nm之間的陽光下，皮膚才能將陽光轉換成維他命D，通常是曬正午的陽光才有辦法吸收到的波長，建議日正當中(約早上10點至下午2點)、躺下、身體大面積曝曬、約15-30分鐘。

但在這種狀態下曝曬陽光，須注意紫外線A(占95%陽光紫外線)對人體產生皮膚癌的風險。因此適度從膳食，富含維生素D食物來源，如肝臟、魚肝油、多油脂的魚類、強化乳製品、蛋黃（Vitamin D3）、菇類（Vitamin D2）等)或是營養品補充可能會比加強日曬來的方便與安全。

鄭映芝說，冬天濕冷的天氣，會造人部分民眾有所謂的季節性情緒失調，國外將這種病症俗稱為「冬季憂鬱症」，症狀包含憂鬱、渾身無力、疲倦、沒精神、體重增加等。若是以上症狀，建議可跟醫師討論找出最佳解決方案。

憂鬱症 維他命 醫師

延伸閱讀

超美陽光流洩！ 奇萊南華「黃金大草原」耀眼盡收眼底

曬多久太陽才足夠補充維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

新北／DK肉桂捲質地綿實 香氣陽光親和

嘉義「梅山公園」梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

相關新聞

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

領到年終獎金了嗎？還有另外一個獎金有機會拿到，快拿出發票，說不定可驚喜獲得發票中獎獎金。去（109）年11-12月期統一...

今起三天早晚冷 吳德榮：周四強烈大陸冷氣團到下探9度

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，白天起至明(26日)白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

開10年的石牌肯德基突歇業 在地人哭：學生時代的回憶

新冠疫情衝擊讓許多店家生意大受影響，台北市石牌捷運站旁的速食店肯德基也無預警貼出公告要歇業，只營業到昨天（24日），讓許多在地人相當錯愕。

女長期飽受憂鬱症之苦 檢查才知嚴重缺乏維生素D

新竹一名30歲女子長期飽受憂鬱症之苦，原先接受抗鬱劑治療一年多，更換數次抗鬱藥物治療效果皆不盡理想。直到中國醫藥大學新竹...

各地多雲到晴 東半部零星短暫雨

中央氣象局表示，今天白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地天氣大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨

改裝電動自行車狠刷汽車 2種行為等於把命交給死神

電動自行車日漸流行，全台約50萬輛，不少人違規改裝超速行駛或不戴安全帽危險上路，車禍死傷逐年上升，3年來傷亡破萬人，且年年攀升；電動自行車無須掛牌，取締違規困難，警政署建議交通部強制掛牌管理，有官警更認為應比照機車納管。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。