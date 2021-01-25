女長期飽受憂鬱症之苦 檢查才知嚴重缺乏維生素D

新竹一名30歲女子長期飽受憂鬱症之苦，原先接受抗鬱劑治療一年多，更換數次抗鬱藥物治療效果皆不盡理想。直到中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝建議抽血檢驗，發現該女嚴重缺乏維生素D，血中維生素D或者稱骨化二醇，濃度介於20ng/ml到30ng/mL被認為不足，理想值為30-80ng/mL，因此除原先的藥物治療，並協助女子搭配額外的維生素D營養品補充，讓女子的憂鬱症在藥物與營養品的雙重治療下大幅改善。

鄭映芝曾在2020國際期刊Depression and Anxiety發表「維生素 D補充劑用於憂鬱情緒的統合分析」，統合過往25個使用維他命d在治療憂鬱症狀的研究，共有7534名受試者，發現補充維生素D可有效幫助減少負向情緒，尤其針對血中維生素D濃度不足、且伴隨有憂鬱症的人來說，補充維他命D的效果與反應最佳。

因此，有憂鬱症跡象的個案，可考慮先到門診檢驗維生素D濃度，瞭解維生素D高低，再與醫師討論是否加強日曬或是需要應該額外補充維生素D。

鄭映芝建議，一般人每天至少補充劑量應大於2000國際單位，若單想從日曬得到足夠的維生素D3，條件為不防曬，必須要曝曬在波長290nm～315nm之間的陽光下，皮膚才能將陽光轉換成維他命D，通常是曬正午的陽光才有辦法吸收到的波長，建議日正當中(約早上10點至下午2點)、躺下、身體大面積曝曬、約15-30分鐘。

但在這種狀態下曝曬陽光，須注意紫外線A(占95%陽光紫外線)對人體產生皮膚癌的風險。因此適度從膳食，富含維生素D食物來源，如肝臟、魚肝油、多油脂的魚類、強化乳製品、蛋黃（Vitamin D3）、菇類（Vitamin D2）等)或是營養品補充可能會比加強日曬來的方便與安全。

鄭映芝說，冬天濕冷的天氣，會造人部分民眾有所謂的季節性情緒失調，國外將這種病症俗稱為「冬季憂鬱症」，症狀包含憂鬱、渾身無力、疲倦、沒精神、體重增加等。若是以上症狀，建議可跟醫師討論找出最佳解決方案。