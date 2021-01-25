開10年的石牌肯德基突歇業 在地人哭：學生時代的回憶

新冠疫情衝擊讓許多店家生意大受影響，台北市石牌捷運站旁的速食店肯德基也無預警貼出公告要歇業，只營業到昨天（24日），讓許多在地人相當錯愕。

位於台北市北投區東華街二段的肯德基台北石牌餐廳，近日貼出閉店啟示，表示因租約到期，只營業到1月24日晚上11點。

這間肯德基從2011年開幕至今，位於石牌捷運站旁，生意算是不錯，突然歇業的消息讓許多民眾相當驚訝：「太震驚了，之後該何去何從」、「從學生時代吃到現在」、「這樣以後要改走去承德路麥當勞」、「中山北路六段的肯德基分店很遠耶！」、「那家有高中的回憶」。

民進黨立委吳思瑤昨天在臉書貼出悼念石牌肯德基的貼文，她表示上一次天母麥當勞熄燈時惆悵了好久，趕在石牌肯德基最後一天營業日來巡禮，由於趕行程只能外帶，雖然依舊美味但吃起來多了一分感傷的滋味。

有網友提到可能是要都更的關係，肯德基官方表示，因租約到期故歇業，也感謝消費者長期以來的支持和鼓勵。