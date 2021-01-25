快訊

今起三天早晚冷 吳德榮：周四強烈大陸冷氣團到下探9度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開10年的石牌肯德基突歇業 在地人哭：學生時代的回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
石牌肯德基24日閉店。圖取自google map
石牌肯德基24日閉店。圖取自google map

新冠疫情衝擊讓許多店家生意大受影響，台北市石牌捷運站旁的速食店肯德基也無預警貼出公告要歇業，只營業到昨天（24日），讓許多在地人相當錯愕。

位於台北市北投區東華街二段的肯德基台北石牌餐廳，近日貼出閉店啟示，表示因租約到期，只營業到1月24日晚上11點。

這間肯德基從2011年開幕至今，位於石牌捷運站旁，生意算是不錯，突然歇業的消息讓許多民眾相當驚訝：「太震驚了，之後該何去何從」、「從學生時代吃到現在」、「這樣以後要改走去承德路麥當勞」、「中山北路六段的肯德基分店很遠耶！」、「那家有高中的回憶」。

民進黨立委吳思瑤昨天在臉書貼出悼念石牌肯德基的貼文，她表示上一次天母麥當勞熄燈時惆悵了好久，趕在石牌肯德基最後一天營業日來巡禮，由於趕行程只能外帶，雖然依舊美味但吃起來多了一分感傷的滋味。

有網友提到可能是要都更的關係，肯德基官方表示，因租約到期故歇業，也感謝消費者長期以來的支持和鼓勵。

肯德基 麥當勞 捷運 北市

延伸閱讀

點餐給街友遭麥當勞拒絕 女作家氣炸改買肯德基炸雞桶送暖

肯德基換環保木勺 網友：醃入味也盛不了湯

店家拖餐還被嗆、餐點莫名消失？外送員vs叫外送五大賭爛事件對照

告別的年代／天母麥當勞的最後一夜

相關新聞

今起三天早晚冷 吳德榮：周四強烈大陸冷氣團到下探9度

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，白天起至明(26日)白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

開10年的石牌肯德基突歇業 在地人哭：學生時代的回憶

新冠疫情衝擊讓許多店家生意大受影響，台北市石牌捷運站旁的速食店肯德基也無預警貼出公告要歇業，只營業到昨天（24日），讓許多在地人相當錯愕。

改裝電動自行車狠刷汽車 2種行為等於把命交給死神

電動自行車日漸流行，全台約50萬輛，不少人違規改裝超速行駛或不戴安全帽危險上路，車禍死傷逐年上升，3年來傷亡破萬人，且年年攀升；電動自行車無須掛牌，取締違規困難，警政署建議交通部強制掛牌管理，有官警更認為應比照機車納管。

各縣市獨門早餐哪兒找？ 19張「台灣早餐地圖」讓你看懂

我們每天都在吃早餐，對於早餐的知識卻多半僅止於居家附近，不知道台灣有多少種早餐？那些縣市有哪些獨門早餐？聯經出版「台灣早...

醫病天地／力行三招 改善肌少症

台灣人口老化速度快，國發會推估台灣2026年邁入「超高齡社會」，老人「肌少症」問題越來越迫切；南投70歲張姓阿嬤罹患肌少...

大下課／建議由高年級試行 學當時間主人

北市教育局擬延長「大下課」時間，初步鎖定國小一、二年級學生試辦，學校聽到後都表示可以配合，家長團體雖然贊成，卻擔心低年級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。