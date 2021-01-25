今起三天早晚冷 吳德榮：周四強烈大陸冷氣團到下探9度

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，白天起至明(26日)白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

氣象局表示，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；明晚起東北季風稍增強，大台北及東半部地區有局部短暫雨。明晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(25日)晨台灣附近有低雲零散分布；巴士海峽有微弱降水回波；東半部山區零星降雨。

他說，今晨零散低雲略削弱「輻射冷卻」作用，截至5時各地區平地最低氣溫皆在13、14度之間，分別為：北部(新北雙溪區)13.1度，中部( 雲林古坑)13.3度，南部(台南隹里區)13.4度，東部(花蓮壽豐)13.5度。

吳德榮表示，根據最新(24日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(26日)兩天受弱冷空氣影響，西半部大多晴時多雲，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；白天在陽光下舒適，夜間有「輻射冷卻」早晚微冷，日夜溫差大；早出晚歸，應注意衣著調整。

他表示，今日白天起各地氣溫：北部15至23度，中部15至26度，南部15至27度，東部15至25度。週三(27日)水氣略增，西半部仍為多雲時晴，東半部局部短暫雨的機率提高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四(28日)另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷；迎風面有局部短暫雨。週五、六(29、30日)強冷空氣籠罩，天氣轉乾冷。要注意保暖，也要注意氣象局的特報。

他說，至於其強度將達何等級？目前模擬約為「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫將可降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度；不過，模式仍在微調中，應持續觀察。週六白天起至下週一(1日)，冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，為白天晴朗舒適、早晚乾冷，日夜溫差大的天氣。