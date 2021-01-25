各縣市獨門早餐哪兒找？19張「台灣早餐地圖」讓你看懂

我們每天都在吃早餐，對於早餐的知識卻多半僅止於居家附近，不知道台灣有多少種早餐？那些縣市有哪些獨門早餐？聯經出版「台灣早餐地圖」，邀來旅日畫家百香果親自探訪台灣13座城市，完成19張手繪早餐地圖，發表台灣首本完整蒐羅各縣市早餐的「台灣早餐地圖」。

策畫此書的聯經出版社顧問黃惠鈴表示，2016年聯經出版「十二個插畫家的台灣風情地圖」，其中一個主題是「全台早餐」，頗受矚目。她因此決定將「台灣早餐地圖」單獨成書，當時腦中浮現舉辦插畫活動時認識的旅日台籍畫家百香果，認為她的畫風「很有溫度」、特別適合食物。

黃惠鈴認為，一般人對早餐的知識僅限於自己所居住的區域，百香果雖居住在日本，但只要多做調查研究，對台灣早餐的了解並不遜於本地人。百香果接受了這項挑戰，她表示，為此書花了三年時間，飛回台灣三趟、先後探訪13座城市，透過在地人的介紹，感受大家對自己居住城市的早餐的熱愛與推崇。

繪製「台灣早餐地圖」的過程，百香果有許多新的發現。原來恆春人最愛吃的「冰綠豆饌（蒜）」，在早年年物資缺乏的時代可是正式的早餐。在不同縣市、地區，店家對於同一種早餐的寫法也不同。如基隆將「燒賣」寫成「燒邁」，「網紗肉捲」在嘉義稱為「網絲肉捲」，「蚵嗲」在彰化的王功漁港習慣稱為「蚵仔炸」。國語的「什錦麵」是台語的「雜菜麵」，也會寫成「什菜麵」。她在地圖中「原汁原味」呈現這些細微卻有趣的差異。

經歷新冠肺炎，不少早餐店黯然退場。如嘉義市販賣了30年的蓬萊漢堡與義竹鄉經營70年的豆菜麵老店，都在今年歇業。黃惠鈴表示，許多早餐店對地方來說是「經典記憶」，因此聯經決定將這些退場的早餐店保留在「台灣早餐地圖」中，作為一個時代的回眸。