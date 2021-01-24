過去認為我應該什麼都要有 人生勝利組因她改變人生觀

基隆市前立委謝國樑的女兒「小愛」先天性失聰，陪伴就醫過程曾陷入情緒低谷，直到動手術裝電子耳恢復聽力，才卸下心頭重擔，改變人生觀。謝國樑今在基隆「千分之三的意義」分享會中說，過去已擁有9998樣，仍要追求到那2樣才會快樂；現在只要小愛好好的，在外面又能幫助其他人就心滿意足。

因為小愛失聰，謝國樑帶著她走訪雅文兒童聽語文教基金會尋求專業協助，並認識同為聽障兒父親的詹斯敦，成為好友。

詹斯敦的兒子動手術裝設電子耳恢復聽力，讓謝國樑重燃希望，並在詹鼓舞下度過人生低潮期。兩人事後合著「千分之三的意義」，希望透過新書出版，鼓勵其他身心障礙家長，並讓社會大眾能用更合宜的方式表達關心之意。

謝國樑和詹斯敦今天下午在基隆東岸廣場「見書店」舉辦新書分享會，與讀者分享陪伴聽障兒女成長的心路歷程。

謝國樑說，過去他永遠在追求「少掉的那1、2樣」，其實他已經有了9998樣，但就是覺得「那2樣我追求到了才會快樂」，因為「我應該什麼都要有，什麼都會有。」後來遭遇小愛失聰，內心歷經波折，現在只要小愛好好的，他在外面又能夠幫到一些朋友，就會覺得心滿意足。

得知小愛失聰初期，謝國樑人生陷入低潮，讓他覺得「這輩子就是這樣了」，再也沒有希望。心想小愛聽不到，他勢必也要學手語，對40多歲的他而言，學手語就像學義大利語、法語一樣，難上加難，還好詹斯敦給他很大的鼓勵，小愛最後開刀成功，他的內心充滿感動與感恩。

謝國樑說，現在的他很快樂，常想除了陪伴小愛，還可以做什麼？基隆市身心障礙者人口比例是5.8%，比新北市4.3%高出三成。老天爺給了他身心障礙者父親的身分，也給了他身心障礙者父母的同理心，人生必然可以多做點什麼。

他說，受洗後有源源不絕的想法跟創意，要去幫助不同障別的人。除了推動手語平台、協伴志工、關懷行動不便朋友搭公車，他正在關注身心障礙者「看牙醫」的困境。