影／趕回家過年 桃機單日入境旅客量再創疫情期間新高

旅外國人趕在春節前回家團圓，入境必須先完成14天居家檢疫程序，這幾天桃園機場入境旅客人數較先前增加許多，趕在14天檢疫大限前入境，預估到28日以後，每天入境人數僅不到千人。

24日桃園機場入境旅客預報人數達到4004人，再創新冠肺炎疫情以來單日入境人數最多紀錄。

據統計，22日當天桃機入境人數原本預報4300人左右，為春節前單日入境人數最高的數字，但當天實際入境人數僅3972人，少了300多人。24日的入境預報人數達到4004人，超越22日的入境人數，不過實際人數要25日才能統計出來。

桃園機場24日尖峰入境時段為下午2時至3時，以及4時至5時之間，分別有400至700多名旅客入境，大部分是搭乘從大陸飛桃園班機，穿插幾班從東南亞抵達的航班，每班飛機搭載超過百名旅客。衛福部疾管署檢疫官及負責通關入境程序的單位火力全開，全力紓解通關人潮，桃園機場防疫計程車隊、防疫租賃車隊等也全力投入疏運旅客。

大陸籍范女士24日下午帶著2名孩子抵達桃園機場，她表示，丈夫在台灣，由她帶著小孩回台灣過年，因為第1次這麼大陣仗搭機，母子3人從頭到腳穿戴全套防護裝備，也因為不熟習申報檢疫程序，花了一些時間才過關。她對於台灣的防疫作為很有信心，希望能順利完成居家檢疫過程，家人團聚。

航空公司人員認為，每日預報人數與實際人數出現落差，可能是原本購買機票的旅客，出發前臨時發生無法取得有效核酸檢測證明，或者其他不可抗力的因素，以致無法搭上原訂航班，必須變更行程。

由於檢疫規定入境旅客必須執行14天居家檢疫程序，且需符合「一人一戶」標準，或者住進防疫旅館或集中檢疫所檢疫。華人過春節的習俗是除夕晚上圍爐吃團圓飯，旅外國人想趕上年夜飯，要在27日以前入境，才來得及在除夕當天「出關」。