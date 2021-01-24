推春節IG濾鏡、牛年紅包袋 Marimekko新年限定品來了！

為了迎接農曆春節，芬蘭設計師品牌Marimekko也熱騰騰推出新年限定系列商品囉！標誌性的花朵元素與春節的熱鬧氛圍相呼應，也傳遞「花團錦簇」的好兆頭。而今年的限量紅包袋也同時登場，結合70週年慶與「牛」字樣主題，將會搭配消費滿額贈的方式送出。

Marimekko最廣為人知的標誌性印花Unikko，擁有盛開綻放的花瓣，呈現歡快活力氛圍，令人聯想起春節親朋好友團聚的溫馨時光。在新年限定系列中，特別以象徵熱情生命力的紅色、桃紅色為主色調，推出6款商品，包含了經典T-shirt、衛衣、柔美的PIENI UNIKKO襯衫式洋裝及短夾、鑰匙圈、提袋等，其中衛衣還是以立體縫紉的方式呈現Unikko圖樣，可愛有趣。自1月29日起，凡在品牌單筆消費滿2,020元，即可獲得限量牛年紅包袋乙份(六入)，數量有限， 送完為止。