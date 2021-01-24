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周四大陸冷氣團襲台 中部以北這一整天冷到剩9度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周四大陸冷氣團南下，中部以北及東北部地區低溫僅9度。本報資料照片
周四大陸冷氣團南下，中部以北及東北部地區低溫僅9度。本報資料照片

今晚至明晨台南以北地區低溫12度、其他地區16度，但明天白天開始各地將逐漸回溫，但周四將有另一波大陸冷氣團南下，北部、東半部有雨，最冷時間點是周五一整天至周六清晨，中部以北及東北部地區低溫僅9度，其他地區也只有12度，提醒民眾注意保暖。

氣象局預報員葉致均表示，今天天氣受東北季風影響，北部、東半部高溫跟昨天相比略微下降，預計這波東北季風將影響至明天清晨，尤其今晚至明晨期間，東北季風加上輻射冷卻作用之下，台南以北及宜花地區低溫僅12度至15度，其他地區16度至17度，民眾仍要注意保暖工作。

葉致均表示，明天白天東北季風減弱，直到周二白天各地都是穩定天氣，僅東半部地區有零星降雨，高溫也會略微回升，西半部高溫約有23度至27度，東半部也有22度至24度。

周二晚上至周三期間會有一小波東北季風南下，葉致均說，這波主要反映在水氣增加及高溫下降方面，低溫變化並未有太多差異，各地都是13度至17度，但這段期間水氣增加，大台北跟東半部地區降雨機會慢慢提高，高溫也會下降為19度至22度，中南部仍維持24度至26度，天氣穩定但日夜溫差大。

葉致均說，周四開始將有另一波大陸冷氣團南下，一開始水氣偏多，屆時北部及東半部地區降雨明顯，中南部維持多雲到晴天氣；周五水氣開始減少，剩下東半部跟北部山區有降雨，其他地區仍為穩定天氣。

葉致均說，預計這波大陸冷氣團影響最冷時間是周五一整天至周六清晨，中部以北及東北部地區低溫僅9度至10度，其他地區12度至13度，周六過後冷氣團逐漸減弱，氣溫才會回溫。

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