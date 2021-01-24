防疫不能試吃苦了高雄三鳳中街店家 頻向顧客解釋

農曆春節將到，往很多民眾要採買年貨，今年受到新冠肺炎疫情影響，高雄市的南北貨大街三鳳中街全面防疫，店家和進入中街的民眾都要戴口罩，也不能試吃，下午有婦人沒有口罩，被擋在入口處，急得不知如何是好，還好有人送她一個口罩才得以進中街購物。中街店家原本擔心買氣受到疫情衝擊，管理委員會理事長伍進昌反而樂觀的說，大家不能出國，買年貨打算和家人聚一聚的人增多，買氣應該會比較好。

「今天最累的是一直解釋為什麼不能試吃！」三鳳中街店家說，絕大多數的顧客都有戴口罩，可是對不能試吃很有意見，店家只好一直說明是市府為了防疫的措施，有人想出折衷的辦法，跟店家拿了一點試吃品，走到沒有人經過的角落試吃之後再走回店家購買。

三鳳中街各個店家門口都貼上「戴口罩」的宣傳圖，衛生局也派員拿著標語牌在中街走道來回走動，提醒店員和顧客都要戴上口罩，中街管委會備置3個熱像儀，隨時量經過民眾的體溫。

高雄市長陳其邁今天到中街為年貨促銷時表示，不管是辦年貨，菜市場或者是餐廳，都要按照中央疫情指揮中心的規定，不要試吃、試用，更重要的是要戴上口罩；年貨大街也請衛生局、經發局注意，要有完整的防疫計畫，希望大家在採買年貨的同時也能遵守防疫規定；三鳳中街有一些電商平台，民眾可以運用，如果要到現場採買，盡量避開小年夜或快到過年才採買，分散人流。

伍進昌說，為了增加銷售管道，中街有店家上架電商平台受理網購，有的與外送業者合作做外送，他觀察到選外送的民眾，年輕人居多，購買的物品多是魷魚絲、餅乾等零食，要備傳統年貨的民眾還是喜歡到店裡選購。