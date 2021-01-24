週四強冷空氣又來襲 低溫下探9度

好天氣到週三，週四另一波強冷空氣南下，低溫恐下探9度。對於近日天氣溫度冷熱懸殊，天氣風險公司總監賈新興表示，冬季天氣系統大概3至5天有一個轉變，是冬季氣候的特性，因過去3年的冬季天氣偏暖影響，所以民眾可能覺得有些不同，他提醒民眾應注意天氣預報，適時調整衣著。

各地日夜溫差大

中央氣象局表示，24日至25日清晨受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，25日白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，25日白天至27日東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，27日大台北地區則有局部短暫雨。

中央大氣系兼任副教授吳德榮表示，24日至27日受乾冷空氣影響，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻早晚冷，日夜溫差大，25日、26日這2天的清晨，平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。

週四冷空氣來襲

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28日另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷，29日、30日強冷空氣籠罩，天氣寒冷。至於其強度會達何等級？目前模擬至少為強烈大陸冷氣團，接近寒流的強度，但因模式仍在微調中，還需持續觀察。氣象局預報員葉致均表示，這波冷空氣目前估測為大陸冷氣團，有可能達寒流等級，預估週五、週六中部以北低溫將下探9度。

「最近天氣系統變化快速，大概3、4天就有一個變化。」天氣風險公司總監賈新興表示，冬季天氣系統大概3至5天有一個轉變，是冬季氣候正常的特性，只是因過去3年的冬季天氣偏暖影響，所以民眾可能覺得天氣變化快、有些不同，提醒民眾應注意天氣預報，適時調整衣著。

【更多精采內容，詳見 】