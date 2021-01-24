業者憂航運缺櫃影響酒精原料進口 台酒：防疫酒精充足

全球受疫情肆虐，去年因國際對消毒用酒精需求量大，台灣曾出現酒精缺貨，由於內疫情控管的當，供應回穩，但近期航運缺櫃問題，部分民間化學製藥業者進口酒精原料困難，預估過年期間市售酒精價格會上漲。對此，台灣菸酒有限公司屏東酒廠表示，防疫酒精無短缺；屏東縣政府衛生局也表示，備有半年的存量，會隨時盤點及採購。

屏東某化學製藥業者指出，多半是由甘蔗在精製成砂糖時產生的廢糖蜜來製作，至於95%的酒精原料，多數需仰賴越南、巴基斯坦等國進口，即使國際原物料尚足夠，但缺櫃的問題，導致原物料難以進入，因此，較小的化學製藥業者只能提前備貨或限量供應。

屏東某化學製藥業者表示，去年2月左右，國內疫情升溫時，台灣就曾出現酒精缺貨的窘境，加上國際需求量大，酒精原料每公秉約7百元美金漲到1300左右美金，而近期航運缺櫃的情形，預估過年期間，酒精的價格可能會上漲。

報關公會理事長洪明三說，目前貨櫃量少，且空櫃都卡在國外港口，航運所需的貨櫃也跟著減少，因此，原物料進出口多半會遇上缺櫃的問題。