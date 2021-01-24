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半屏山消失！ 台南高雄空品連日「紅害」惹民怨
台南、高雄上周因擴散條件差導致境內汙染物累積，近日又有東北季風挾帶境外汙染物，空品連續多天「紅害」，空品預估至少到27日都一樣差，許多民眾抱怨天空整片「霧茫茫」，連半屏山都看不到，電廠、工廠降載但「根本無感」。
環保署下午1時最新觀測，全台有13個測站「紅害」，其中高雄就占7個為最多、台南也占5個，另一個在嘉義市；全台13個橘色警戒空品站幾乎都位於中南部，尤其高雄境內所有測站不是紅害就是橘警，空品相當惡劣。
近日不少高雄民眾在臉書抱怨，還貼出高雄天空及街道充滿髒空氣、乍看宛如濃厚霧氣的照片，連85大樓都不見蹤影，「走出陽台霧茫茫一片，半屏山頭依然看不見」、「感覺很嚴重啊，整個霧茫茫的」，民眾質疑「友善降載是什麼？看不懂也感受不到」、質疑「擺爛成這樣，工廠有降？」還有民眾無奈，「所以其邁也是解決不了空汙問題」、「到底高雄何時才能有好空氣阿？真希望空汙整治也能緊緊緊」。
環保署表示，今天東北風挾帶境外汙染移入台灣，汙染物由北往南傳輸；南部地區位於下風處，擴散條件較差，汙染物較易累積，明起東北風減弱，竹苗以南位於弱風區，擴散條件差，雲嘉南空品今起至27日都是橘色警戒等級，高屏地區都是紅害等級，南部所有族群應減少在戶外活動。
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