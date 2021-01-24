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中油：明起汽油調漲0.1元，柴油不動

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，25日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整。圖／中油提供
台灣中油公司宣布，25日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.6元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.4元。

中油表示，本週受利比亞減產原油的利多與中國大陸進口原油力道轉弱的利空抵銷等因素影響，導致本週油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.29美元，較前週55.56美元下跌0.27美元，新台幣兌美元匯率升值0.046元，國內油價依公式計算跌幅為0.52%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，柴油應調未調之0.4元由台灣中油吸收。

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