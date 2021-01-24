熬夜壓力飲食習慣差 青壯年易忽視心危機

心血管疾病有年輕化趨勢，榮新診所主任康宏銘表示，青壯年常自恃年輕，忽視心血管問題，但有三高、抽菸、作息不正常、壓力都是風險因子，應及早發現問題、調整生活。

康宏銘指出，根據榮新2020年8至10月健檢統計，總計2300名受檢者中（其中男性855人，女性1445人，平均年齡40.4歲），血脂異常的比率高達45.4%，血壓偏高有39.1%，血糖偏高有14.5%，體重過重有40.1%，其中約有3成符合代謝症候群的診斷標準。

康宏銘說，三高族群（高血壓、糖尿病、高膽固醇）、肥胖及代謝症候群、有抽菸習慣、明顯心血管疾病家族史、作息不正常、經常心悸胸痛者、壓力失衡引起自律神經失調可能會誘發心血管意外事件，都屬於高風險族群。

生活型態調整是預防心血管疾病的主要方式，康宏銘建議，調整生活習慣，作息規律，避免熬夜，飲食避免高油高鹽，戒菸戒酒，必要時配合醫師指示採行積極藥物治療，才能降低心血管疾病的危機。

心血管疾病發生年齡逐漸年輕化，康宏銘表示，青壯年族群常自認為還年輕，或是因生活忙碌，就忽略自身健康。近期寒流也出現30、40歲猝死的案例，對於血管疾病的高風險族群，在天冷時除了注意保暖，有慢性病者應遵照醫囑用藥，留意溫差，同時也可適當運用各種科技工具檢測，協助偵測心血管未爆彈。

康宏銘表示，高風險族群可活用科技工具了解自己的心血管狀態，如動脈彈性檢查（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層、自律神經檢查（心律變異分析）、心臟超音波、一般心電圖、運動心電圖、長天期心電圖等，協助偵測心血管未爆彈，提前因應降低遺憾發生的機會。