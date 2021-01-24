快訊

拜登政府友台聲明向北京叫陣 背後心思恐讓台灣笑不出來

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

熬夜壓力飲食習慣差 青壯年易忽視心危機

中央社 / 台北24日電

心血管疾病有年輕化趨勢，榮新診所主任康宏銘表示，青壯年常自恃年輕，忽視心血管問題，但有三高、抽菸、作息不正常、壓力都是風險因子，應及早發現問題、調整生活。

康宏銘指出，根據榮新2020年8至10月健檢統計，總計2300名受檢者中（其中男性855人，女性1445人，平均年齡40.4歲），血脂異常的比率高達45.4%，血壓偏高有39.1%，血糖偏高有14.5%，體重過重有40.1%，其中約有3成符合代謝症候群的診斷標準。

康宏銘說，三高族群（高血壓、糖尿病、高膽固醇）、肥胖及代謝症候群、有抽菸習慣、明顯心血管疾病家族史、作息不正常、經常心悸胸痛者、壓力失衡引起自律神經失調可能會誘發心血管意外事件，都屬於高風險族群。

生活型態調整是預防心血管疾病的主要方式，康宏銘建議，調整生活習慣，作息規律，避免熬夜，飲食避免高油高鹽，戒菸戒酒，必要時配合醫師指示採行積極藥物治療，才能降低心血管疾病的危機。

心血管疾病發生年齡逐漸年輕化，康宏銘表示，青壯年族群常自認為還年輕，或是因生活忙碌，就忽略自身健康。近期寒流也出現30、40歲猝死的案例，對於血管疾病的高風險族群，在天冷時除了注意保暖，有慢性病者應遵照醫囑用藥，留意溫差，同時也可適當運用各種科技工具檢測，協助偵測心血管未爆彈。

康宏銘表示，高風險族群可活用科技工具了解自己的心血管狀態，如動脈彈性檢查（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層、自律神經檢查（心律變異分析）、心臟超音波、一般心電圖、運動心電圖、長天期心電圖等，協助偵測心血管未爆彈，提前因應降低遺憾發生的機會。

心血管疾病

延伸閱讀

睡覺、脫衣都要注意！醫師揭天冷猝死3大危險時刻

蔡伯府驟逝／看心肌梗塞年輕化！ 醫師提醒：家族史+抽菸肥胖最危險

薑黃護心好食材！營養師：小心副作用，建議這樣吃最好

影／小心寒流過後回暖要人命！醫曝：溫差變化才是主因

相關新聞

周五、周六強冷空氣籠罩 吳德榮：接近寒流強度

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。

中油：明起汽油調漲0.1元，柴油不動

台灣中油公司宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升...

水星今東大距 天文館直播難得一見真面目

台北市立天文館表示，水星是離太陽最近的行星，但總被太陽光芒掩蓋，今天正是水星來到「東大距」的位置，也是觀測水星的難得時機...

周四明顯冷空氣南下 可能達冷氣團等級

今日受到東北季風影響，天氣風險公司分析師歐宗學說，臺灣的降雨分佈呈現典型的冬季型態，迎風面的北海岸至東北角、東半部至恆春...

兩廳院表演藝術圖書館重啟 2萬張黑膠歡迎樂迷現場聆聽

歷時七個月閉館，兩廳院表演藝術圖書館本周重新啟用，19萬件館藏包括2萬多件黑膠唱片與兩台古董黑膠唱機，開放民眾現場聆聽。...

清水岩免廢市集將上場 學習斷捨離 大家來尋寶

農曆年前大家忙掃除，家中有不少東西留著無用，棄之可惜，怎麼辦? 彰化縣清水岩「免廢市集」1月31日將開張，清水岩專案經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。