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清水岩免廢市集將上場 學習斷捨離 大家來尋寶

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣清水岩「免廢市集」1月31日下午將開張，民眾最近農曆年前掃除清舊物時，可以出清自己用不上的物品和大家免費分享。圖／梁秀琴提供
彰化縣清水岩「免廢市集」1月31日下午將開張，民眾最近農曆年前掃除清舊物時，可以出清自己用不上的物品和大家免費分享。圖／梁秀琴提供

農曆年前大家忙掃除，家中有不少東西留著無用，棄之可惜，怎麼辦? 彰化縣清水岩「免廢市集」1月31日將開張，清水岩專案經理梁秀琴說，斷捨離自己用不上的物品，免費送人就是最好的禮物，當天也歡迎大家來分享音樂表演同樂。

梁秀琴說，清水岩生態文化創意產業協會長期推動環教小旅行，深感友善環境的重要，除了推惜食料理也希望推動循環經濟永續活動，鼓勵資源回收再利用。

物品生產到廢棄的過程消耗很多資源造成污染，希望能延續物命，盡量減少消費，用減法過生活，自己不用的物品也許是別人的寶物，帶著祝福送出，別人也歡喜心收下並珍惜，傳遞愛物惜物的美好心意，營造共好平台，讓生活更簡單美好。

1月31日周日下午一點30分到4點30分將在清水岩寺園區舉辦「免廢市集」，梁秀琴說，參加民眾當天請自帶大布、紙板或野餐墊，將自己想免費送出的物品擺上，衣服、玩具、書籍、餐具等各式物品都可。

梁秀琴說，「免廢市集」當天除了提供自己的物品供取用，也可以去逛逛別人攤位，看看有沒有自己合用的物品，顧攤位時也可追劇、聽歌、看書、野餐，並到清水岩禮佛，且已有音樂達人得知有「免廢市集」，將來演奏蕯克斯風，也歡迎更多民眾來分享音樂或舞蹈等藝文活動。

主辦單位也提醒「免廢市集」的禮節，需先詢問攤主再拿，不要隨便拿走，禮貌適量拿取，好好珍惜帶回去的東西，非墊子上的物品勿隨意拿取。

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