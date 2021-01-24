空品持續不佳 高屏今起連3天紅害

南部空品拉警報，根據環保署上午10時監測，全台有2站紅害，分別是台南市及高雄市林園，另有20站橘警，多數集中在台南市、高雄市、屏東縣，環保署提醒，台南、高雄市林園地區所有族群應減少在戶外活動，南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動；另外，今起三天高屏空品都為「紅害」等級，民眾出門要多加注意。

環保署表示，今天受東北季風影響，東北風可能挾帶境外汙染移入台灣，影響程度須視上游累積情形及降雨強度有所變化，南部地區位於下風處，擴散條件較差，汙染物較易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

25日東北季風稍減弱，北部位於迎風面，擴散條件較好，空氣品質佳，竹苗以南位於弱風區，擴散條件較差，易累積汙染物。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

26日東北季風減弱，北部位於迎風面，擴散條件較好，竹苗以南位於弱風區，擴散條件較差，易累積汙染物。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。