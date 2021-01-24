周四明顯冷空氣南下 可能達冷氣團等級

今日受到東北季風影響，天氣風險公司分析師歐宗學說，臺灣的降雨分佈呈現典型的冬季型態，迎風面的北海岸至東北角、東半部至恆春半島都為陰雨天氣，背風側的西半部則為晴到多雲天氣，中南部地區晨間時有局部低雲或霧，白天起就會逐漸消散了。

他說，東北季風影響期間，將有輕微境外汙染物移入，影響台灣的空氣品質，細懸浮微粒的背景濃度稍微提高後，配合環境風向在中南部較易累積導致空氣品質不佳，尤其台南、高屏地區已經連續數日空品不良，在沒有明顯大環境風向改變及降雨發生前，可能還要持續一段時間，南部地區的敏感族群外出務必留意空品對自身健康的影響。

這波東北季風影響時間較短，他說，預估明天上班日白天就會逐漸減弱，雖然冷空氣不強，但配合輻射冷卻還是可能造成局部低溫，預估中北部今晚明晨在空曠地區將有12度低溫發生機會，南部、宜蘭郊區低溫約13-14度，花東則在15-16度；白天高溫則日漸回升，北部由今天的20-21度升至23-24度，中南部維持在24-26度，東半部則由19-21度升至21-23度。

後續至周三大致維持偏東至東北風環境、有相似的天氣型態，迎風面雲量較多有短暫小雨，背風側維持晴到多雲天氣，氣溫則無明顯波動。

他說，周四起將再有一波明顯冷空氣南下影響台灣，目前來看強度可能達到大陸冷氣團等級，也就是台北站低溫可能降至12-14度，且依目前預報資料不排除有再下修的機會，中北部空曠地區可能有10度低溫，近期大幅回暖後再有明顯低溫出現，可稍加留意、預先準備。