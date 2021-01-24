快訊

周五、周六強冷空氣籠罩 吳德榮：接近寒流強度

川普彈劾案 美參院2月8日開審 通過機會不大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周五、周六強冷空氣籠罩 吳德榮：接近寒流強度

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。圖／氣象局提供

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三受乾冷空氣影響，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻，早晚冷，日夜溫差大。今天北部13至22度，中部13至26度，南部13至27度，東部14至25度。

明天、周二的清晨，平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。周四另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷；迎風面有局部短暫雨。

他說，周五、周六強冷空氣籠罩，天氣寒冷。都要注意保暖，也要注意氣象局的特報。至於其強度會達何等級？目前模擬至少為強烈大陸冷氣團，很接近寒流的強度。模式仍在微調中，會是另一波寒流？機率不能排除，應持續觀察。

氣象局 寒流

延伸閱讀

下午起北台灣轉冷！ 吳德榮：未來一周兩波冷空氣接力

暖三天周五開始變天轉濕 下周日恐再有冷氣團來襲

日夜溫差近20度！ 吳德榮：明午後變天 北部愈晚愈濕冷

和煦冬陽還有兩天 吳德榮：周末變天再轉冷

相關新聞

春節開放露營變災難 台東各校喊停

台東縣春節開放校園供遊客露營行之有年，今年各校卻一致喊停。教育處表示，遊客帶給學校的破壞太嚴重，各校不堪其擾決定封校，1...

周五、周六強冷空氣籠罩 吳德榮：接近寒流強度

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。

228連假台鐵加開116班車 下周五凌晨0時開放搶票

為加強228連假旅客疏運，台鐵今天宣布2月26日（五）起至3月2日（二）止計5天，全線加開各級列車總計116班。包含東部...

滿山櫻花神祕死亡！5年來剩嘸一半 專家找不到原因

台東縣台20線南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的「嬌點」，尤其布農族利稻部落，每到櫻花綻放，就會舉辦「櫻花祭」活動，成為部落觀光特色。不過，近年來櫻花樹卻疑遭昆蟲「天牛」啃食，導致櫻花樹陸續死亡，讓族人擔心櫻花美景不再，櫻花祭恐停辦。

荔枝椿象整合防治開跑 8縣市收購卵片

冬季後氣溫回暖是荔枝椿象化學防治最關鍵時機，防檢局啟動全國整合防治措施，訂定4個荔枝、龍眼產區的共同防治期，加強跨縣市聯...

【松鼠為患／上】可愛松鼠成殺樹凶手 都是人類逼的

模樣可愛的松鼠近年來成了毀樹凶手，許多都會區公園樹木被松鼠剝了一層皮而奄奄一息，台北市大安森林公園不少樹木都傷痕累累，禍首就是松鼠；台大實驗林溪頭林區也遭受「鼠害」，超過四分之一的柳杉有死亡風險，而松鼠為患的始作俑者竟然是人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。