周五、周六強冷空氣籠罩 吳德榮：接近寒流強度

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三受乾冷空氣影響，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻，早晚冷，日夜溫差大。今天北部13至22度，中部13至26度，南部13至27度，東部14至25度。

明天、周二的清晨，平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。周四另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷；迎風面有局部短暫雨。

他說，周五、周六強冷空氣籠罩，天氣寒冷。都要注意保暖，也要注意氣象局的特報。至於其強度會達何等級？目前模擬至少為強烈大陸冷氣團，很接近寒流的強度。模式仍在微調中，會是另一波寒流？機率不能排除，應持續觀察。