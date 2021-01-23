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鋸琴一甲子風景成絕響 基隆自立書店老先生陳上惠往生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鋸琴一甲子風景成絕響，基隆自立書店老先生陳上惠往生。記者游明煌／攝影
鋸琴一甲子風景成絕響，基隆自立書店老先生陳上惠往生。記者游明煌／攝影

基隆市自立書店第一代老闆陳上惠高齡103歲，是百歲人瑞，今傳出往生消息，晚間書店已設置靈堂，親友趕至致哀，並由師父助念，不少人都覺得惋惜。陳上惠年輕時無師自通學會鋸琴，常可以看到他在老書店前練琴，鋸琴聲音美妙，超過一甲子的鋸琴美聲成為絕響。

自立書店是基隆的老書店，是很多基隆人的老記憶，尤其常可以看到陳上惠坐在老書店前練琴，書香加上琴聲，讓很多人神往。他的孫女曾說，「爺爺也是這兒的風景」。市長林右昌也曾前往致貼百歲人瑞賀禮。

陳上惠在1945年隨部隊來到台，輾轉到基隆，他有感於當時的基隆港繁華又熱鬧，但日本人撤離台灣後，市面上少有中文書流通，在義二路開設自立書店，經由船員協助，與上海出版社洽談，藉著往來上海、基隆的輪船進口，在基隆深耕。

陳上惠後來買了一把小提琴，自己看著琴譜練習，有次看電影，見劇中的歐美人士流行用小槌子敲打鋸子，發出高低聲響，引起他的興趣。

他珍藏一把「太祖級」的鋸琴，是他當初買了一把美國進口的大鋸子，想做書架，但想起鋸子也可以拉音樂，就用小提琴的弦拉拉看，居然聲音美妙，「這一拉，就超過一甲子」。

長期投入鋸琴表演，陳上惠拉出名氣，常在書店角落練琴，悠揚琴聲常吸引買書民眾停下腳步欣賞，成了義二路最美的「老風景」。他還和其他同好組成「台灣鋸琴音樂協會」，也成為全台最年長鋸琴演奏者。

很多民眾覺得奇特，陳上惠很好客，也都會傳授來買書的人如何拉鋸琴，也出了「鋸琴演奏法」的書傳承，要讓更多人聽見鋸琴的聲音，如今成為絕響。很多民眾晚上經過自立書店，同感哀傷。

鋸琴一甲子風景成絕響，基隆自立書店老先生陳上惠往生。圖／報系資料照
鋸琴一甲子風景成絕響，基隆自立書店老先生陳上惠往生。圖／報系資料照

基隆港 上海

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