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14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲高姓女學生因父親在大陸經商，長期在大陸定居，去年女生左眼突然出現外斜狀況，母親帶著她在大陸、台灣就醫都無法確認病因，去年底經介紹到南基醫院，眼科醫師周介仁診斷為甲狀腺亢進合併肌肉無力症，導致眼球肌無力而斜視，經藥物治療月餘後，左眼已恢復正常。

家屬表示，發現女兒左眼斜視後，就近在大陸醫院治療，醫師懷疑是腦部腫瘤引起，讓家屬更緊張，安排抽血、核磁共振等檢查又都正常。大陸醫師無法找出病因，於是由母親帶著她回台灣，在南部兩家醫院檢查，還是找不出左眼斜視原因，去年底經介紹到南基醫院求診。

周介仁在問診及聆聽家屬敘述過程中，發現女學生脖子有些腫大現象，起立、坐下等動作有細微不協調現象，懷疑是肌肉無力症，抽血驗了甲狀腺賀爾蒙值後，確定是甲狀腺亢進合併肌肉無力症，導致眼球肌無力而產生斜視，於是開立相關藥物。經過月餘的藥物治療，女學生左眼球已經回到正位。

周介仁說，若眼睛突發性斜視，先別擔心需要手術而不敢就醫，有些突發性斜視可靠藥物治療，就如小女孩案例，出現突發性眼睛外斜，並不是一般常見的兒童性斜視，這時開刀不會有效果，甲狀腺亢進合併的肌肉無力症以藥物治療就可以恢復回正常眼位。

他也提醒，家長應嚴格把關孩童使用手機等電子產品，對兒童眼睛視力影響越來越嚴重，罹患近視年紀越小，度數增加越快，越容易成為高度近視，並產生早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變，這些疾病都可能會導致失明，呼籲家長要重視孩童視力健康，定期視力檢查才能有效控制近視。

甲狀腺 近視

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