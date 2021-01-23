北部轉涼！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

北台灣已經開始轉涼。中央氣象局說，這一周有兩波冷空氣接力襲台，今天東北季風開始增強，影響到後天，最冷時間點是明天夜晚到後天清晨。另一波東北季風則預計下周四報到，至少影響到下周六。

氣象預報員林定宜說，今天東北季風增強，氣溫稍微下降，大台北東側如內湖、松山、南港、信義、文山等正在下雨，天氣開始轉涼。今天整天北部、東部、東北部高溫22到24度之間，比昨天高溫降3到4度，其他地區24到29度。各地夜間清晨低溫算是舒適，在18到20度左右。

林定宜說，明天到後天清晨都還是東北風影響，但水氣會比今天少，僅東北部、北部山區有零星短暫雨。北部、東半部整天涼，其他地區多雲到晴，但中南部要注意日夜溫差大。

林定宜說，這波冷空氣最冷時間點就是明天晚上到後天清晨，中部以北低溫下探12度，南部和東部都是15度。後天起到下周四有可能清晨都有輻射冷卻效應，中部以北注意低溫，沿海空曠地區可能比12度更低。

林定宜提醒，今晚到明天清晨中南部地區會有低雲或是局部霧，今天清晨部分路段已有濃霧發生，南部、台中、彰化狀況目前已經緩解。另外他說，因為今晚東北季風增強，台南以北、東半部、蘭嶼、綠島、澎湖、金馬等地的沿海空曠留意8到9級強陣風。

林定宜說，後天白天東北季風減弱，氣溫回升，後天白天到下周三水氣都少，僅迎風面東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜說，下周四又有新一波冷空氣，目前預估也是東北季風等級，北部、東半部氣溫下降，留意短暫雨，其他地區多雲到晴。該波東北季風至少影響到下周六。溫度可能比這億坡低一些。