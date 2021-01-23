進出醫院實名制免排 馬偕籲民眾加入官方Line加速通行

因應新冠肺炎疫情日益嚴峻，各大醫院除了縮短門禁時間，早已啟動進出需填寫健康聲明書做好實名制登記，然而，現場民眾完成需要時間，常造成大排長龍，為了加速民眾通關，馬偕紀念醫院呼籲民眾多使用官方Line，系統會於預約入院當天發送專屬QR code，民眾可憑此條碼，縮短進入醫院的等候時間。

配合中央流行疫情指揮中心隨疫情變化的各項滾動式防疫措施，馬偕紀念醫院去年12月底即完成「馬偕紀念醫院LINE」，民眾加入LINE後，舉凡就醫、陪病、探病、洽公等必要進入醫院時間，都可透過系統指示依序完成「健康聲明書」填寫，並自1月26日起，將於台北及淡水增設「零接觸智慧防疫自助機」，提供已取得專屬QR code者，憑條碼感應確認後，可以縮短進入醫院的等候時間。

另外，考量民眾有帶小孩或陪長輩就醫需求，「馬偕紀念醫院LINE」上面的健康聲明書，不限於持用智慧型手機者本人，凡同日、同時間陪同門診就醫或檢查者最多以二人為限，可以由共同到院之其中一人，協助所有同行者，逐一完成實名(聯)制登記，填妥健康聲明書，在到院當天，可從LINE畫面中依就醫者的病歷號碼查詢，即可顯示系統發出之同行者QR code，並於入院前掃描完成後予以通行。

馬偕紀念醫院LINE使用方式：

1.加入後，請先註冊。

2.點選「看病/探病/陪病/洽公」健康聲明書，依指示內容填寫。

3.若要預約掛號請點選「掛號」，進入網路掛號系統。

4.完成後，畫面會顯示預約成功。

5.如需查詢可點選「查詢或取消」。